Kim Kardashian sorprende al revelar su intensa rutina de bienestar

La empresaria y figura mediática volvió a generar conversación en redes sociales y medios internacionales tras revelar detalles de su estricta rutina de bienestar y cuidado personal.

Durante una reciente participación en el pódcast Good Hang, la celebridad explicó que consume alrededor de 35 suplementos al día como parte de un esquema enfocado en nutrición, salud y estética integral.

La declaración llamó la atención por el elevado número de vitaminas y complementos alimenticios que incorpora diariamente. Según explicó Kardashian, distribuye el consumo de estas cápsulas y suplementos en tres momentos distintos de la jornada, una práctica que forma parte de su enfoque personal sobre el bienestar físico y el monitoreo constante de su salud.

Durante la conversación, la empresaria reconoció que en algún momento decidió suspender el consumo de aceite de pescado debido al cansancio que le generaba ingerir tantas cápsulas. Sin embargo, aseguró que los resultados de sus análisis clínicos evidenciaron rápidamente el cambio en su organismo, lo que la llevó a retomar el suplemento. “Los tomaba tres veces al día y pensé: ‘Bueno, ya no puedo seguir con el aceite de pescado. Estoy harta de las pastillas. Tengo que dejar de tomarlo’. Me hice un análisis de sangre y fue muy evidente que lo había dejado, así que tuve que volver a empezar”, comentó durante el episodio.

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La celebridad también habló sobre las dificultades que enfrenta con algunos de los suplementos que forman parte de su rutina diaria, especialmente aquellos de gran tamaño. Entre bromas, Kardashian expresó el agotamiento que le produce consumir tantas cápsulas y aseguró que preferiría métodos alternativos para incorporar ciertos nutrientes. “Ojalá pudiera ponerme una vía intravenosa todos los días. Me la pondría de camino al trabajo”, dijo en tono relajado mientras describía sus hábitos de bienestar.

En los últimos años, Kim Kardashian ha compartido públicamente distintos aspectos relacionados con su salud, cuidado físico y tratamientos estéticos. La empresaria ha mencionado en repetidas ocasiones que trabaja junto a profesionales médicos y especialistas en nutrición para desarrollar estrategias enfocadas en el equilibrio físico, el control de parámetros de salud y el envejecimiento saludable.

Uno de los nombres que ha cobrado relevancia dentro de este proceso es el del médico George Shanlikian, a quien Kardashian agradeció públicamente en 2025 por su influencia en la implementación de nuevos hábitos relacionados con suplementos, monitoreo clínico y tratamientos vinculados al bienestar integral. Según publicaciones compartidas en redes sociales, el enfoque aplicado incluiría áreas como nutrición avanzada, biohacking y seguimiento médico personalizado.

Además de sus rutinas de salud, la integrante de la familia Kardashian también ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos y los tratamientos de belleza que forman parte de su estilo de vida. En entrevistas anteriores, la empresaria aseguró haber reducido el uso de Botox y negó haberse realizado algunos procedimientos cosméticos específicos que frecuentemente son tema de debate en redes sociales.

En una conversación concedida a la revista Allure, Kardashian explicó que dedica gran parte de su tiempo libre al cuidado físico y a tratamientos nocturnos relacionados con la estética. “Me importa muchísimo verme bien. Probablemente me importa más que al 90 por ciento de la gente de este planeta. No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás estudiando, y yo soy todo eso. Suelo hacerme mis tratamientos de belleza tarde por la noche. Después de que todos se acuestan, me hago tratamientos láser”, afirmó.

Actualmente, Kim Kardashian combina sus proyectos empresariales y televisivos con su proceso de formación en el ámbito jurídico, una meta profesional en la que ha trabajado durante varios años. Paralelamente, la empresaria continúa vinculada a la industria del entretenimiento con nuevas producciones audiovisuales y proyectos cinematográficos que mantienen vigente su presencia en la cultura pop internacional.