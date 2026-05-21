Scooby-Doo se transforma en anime japonés con una inédita serie

La histórica franquicia dará un giro completamente nuevo con el lanzamiento de Yokoso Scooby-Doo! , la primera adaptación oficial al estilo anime desarrollada por Warner Bros. Animation.

El proyecto fue anunciado como una de las apuestas internacionales más ambiciosas para revitalizar la saga animada y acercarla a nuevas generaciones de espectadores mediante una propuesta inspirada en la estética y narrativa japonesa.

La producción será transmitida inicialmente por Tubi en Estados Unidos, mientras que Cartoon Network asumirá la distribución internacional del contenido. El título de la serie incorpora la palabra japonesa “Yokoso”, cuyo significado es “bienvenido”, una referencia directa al escenario donde se desarrollará la historia.

El nuevo anime contará con la participación de OLM Studios, reconocido por su experiencia en importantes producciones japonesas. La dirección estará en manos de Itsuro Kawasaki, mientras que Francisco Paredes participará como coproductor de esta versión que mezclará el clásico misterio de Scooby-Doo con elementos tradicionales del anime contemporáneo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama seguirá a Scooby y Shaggy durante un viaje gastronómico por Japón que terminará convirtiéndose en una peligrosa misión sobrenatural. Lo que inicia como una aventura turística cambiará drásticamente cuando ambos personajes liberen accidentalmente cientos de criaturas mitológicas que comienzan a causar caos en distintas regiones del país.

La producción conservará algunas de las voces más reconocidas de la franquicia. Frank Welker volverá a interpretar a Scooby-Doo, mientras Matthew Lillard retomará el papel de Shaggy, personajes que ambos han interpretado en múltiples versiones animadas y cinematográficas.

Además de los integrantes clásicos, el anime incorporará personajes completamente nuevos creados específicamente para esta adaptación japonesa. Entre ellos destaca Daisuke-Doo, presentado como el tío de Scooby, junto a Yume, una joven con habilidades mágicas, y Takumi, un experto en tecnología que aportará herramientas avanzadas para resolver los misterios.

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La combinación de criaturas sobrenaturales, persecuciones y humor mantendrá la esencia que convirtió a Scooby-Doo en una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas. Sin embargo, esta nueva propuesta buscará ampliar el universo visual de la serie incorporando recursos típicos del anime, incluyendo secuencias de acción más dinámicas y diseños inspirados en la animación japonesa contemporánea.

Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe, aseguró que la producción representa una nueva etapa para la marca y una oportunidad de expandir el legado del personaje hacia nuevos formatos internacionales. “Junto a los increíbles artistas de OLM, desvelaremos nuevos misterios, divertidas aventuras y, por supuesto, muchas Scooby Galletas, todo ello plasmado con el dinámico arte del anime”, señaló durante el anuncio oficial.

Por su parte, Adam Lewinson, director de contenido de Tubi, explicó que la intención es ofrecer una experiencia diferente sin perder los elementos tradicionales que identifican a la franquicia desde su creación. “Al llevar a Scooby y Shaggy a un audaz mundo de anime ambientado en Japón, conectamos con los fans de todo el mundo y ofrecemos el tipo de misterio divertido y caótico que trasciende generaciones”, expresó.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, el anuncio ya despertó expectativa entre seguidores del anime y fanáticos de Scooby-Doo en distintas partes del mundo. La franquicia, creada originalmente en 1969, ha acumulado más de cinco décadas de series animadas, películas, especiales televisivos y proyectos derivados centrados en los integrantes de Mystery Inc.

El universo de Scooby-Doo también continuará expandiéndose fuera de la animación. Actualmente, Netflix trabaja en Scooby-Doo: Origins, una nueva serie live action enfocada en mostrar cómo se conocieron los integrantes del grupo y el origen de Mystery Inc. El proyecto comenzó su rodaje en abril y forma parte de la estrategia para mantener vigente una de las propiedades animadas más reconocidas de la cultura popular mundial.

en la primera parte, que fue estrenada el 11 de diciembre de 2024, la serie introdujo a los televidentes "en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios", y en la segunda abordará su progreso y decadencia.