NBA noticias| Spurs tiene jugadores en duda para tercer juego de Finales del Oeste ante Thunder

Estados Unidos/Los bases De'Aaron Fox y Dylan Harper son dudas de los San Antonio Spurs para el tercer partido de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA contra los Oklahoma City Thunder, según el informe médico del equipo publicado el jueves.

Fox aún no ha jugado en esta final de conferencia, en la que el lunes los Spurs del prodigio francés Victor Wembanyama consiguieron una histórica primera victoria en la cancha de los campeones defensores, antes de que los Thunder empataran la serie 1-1 el miércoles.

El base All-Star se lesionó el tobillo derecho en la serie anterior contra los Minnesota Timberwolves y su presencia en el encuentro del viernes es una incógnita.

En ese segundo juego, el novato Dylan Harper, de gran desempeño desde el inicio de los playoffs y reemplazo directo de Fox, abandonó el partido por una lesión en el aductor.

Los Thunder también sufrieron otros dos abandonos por lesión el miércoles: el escolta/alero Jalen Williams, aquejado de una molestia en el tendón de la corva desde el inicio de los playoffs, y el escolta belga Ajay Mitchell, que se lastimó al aterrizar tras un salto al final del partido.

Los Spurs serán anfitriones de los partidos 3 y 4 de esta serie al mejor de siete en San Antonio el viernes y el domingo. El ganador avanzará a las Finales de la NBA.

Te puede interesar: Panamá conoce su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026