NBA noticias: Shai Gilgeous-Alexander repite como MVP 2026 y se prepara para el duelo contra Victor Wembanyama

Los Angeles, Estados Unidos/El base canadiense de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva, por delante de los finalistas Nikola Jokic y Victor Wembanyama, quien desafiará al vigente MVP con los Spurs desde el lunes en la final de la Conferencia Oeste.

A sus 27 años, Gilgeous-Alexander es premiado por segunda campaña seguida, igualando lo logrado por su compatriota Steve Nash en 2005 y 2006.

El canadiense, también campeón en 2025, volvió a liderar a los Thunder al mejor récord de la NBA al término de la temporada regular (64 victorias y 18 derrotas), respaldado por estadísticas individuales de élite (31,1 puntos y 6,6 asistencias de media).

Aunque anotó ligeramente menos que la temporada pasada (32,7 puntos), "SGA" firmó su cuarto curso consecutivo por encima de los 30 puntos de promedio y se encuentra en el punto más alto de su rendimiento, con un juego explosivo basado en arrancadas y frenadas bruscas, seguido de entradas a canasta o tiros de media distancia precisos.

Gilgeous-Alexander comanda con autoridad a unos Thunder que se han convertido en una máquina implacable desde el inicio de los playoffs: el vigente campeón barrió a los Phoenix Suns (4-0) y luego a los Los Angeles Lakers (4-0) para avanzar a la final del Oeste.

El gran desafío ahora es el francés Wembanyama, que a sus 22 años y cuatro meses no será el MVP más joven de la historia y tendrá que esperar para convertirse en el primer francés en conquistar el trofeo.

El gigante de 2,24 metros, de una destreza inédita y considerado motor de una revolución en el básquetbol mundial, se coló igualmente en el Top 3 de la votación de un panel de 100 miembros de los medios, entre ellos la AFP, junto al serbio Nikola Jokic.

Duelo SGA contra Wemby desde el lunes -

El anuncio de la NBA, realizado en la víspera del inicio de la final del Oeste entre Spurs y Thunder, añade un extra de emoción a un cruce de alto voltaje entre dos equipos jóvenes y de gran proyección.

Con dos plantillas talentosas y entrenadores de la nueva generación -Mark Daigneault (41 años) y Mitch Johnson (39)-, el enfrentamiento promete ser eléctrico.

Los Thunder parten como favoritos, aunque los Spurs ganaron cuatro de los cinco enfrentamientos de la temporada, incluida una semifinal de la Copa NBA en Las Vegas.

Gilgeous-Alexander debutará en la serie como doble MVP y se convierte en el decimosexto jugador en la historia en ganar el premio más de una vez.

Hijo de Hamilton, en las afueras de Toronto, hereda las cualidades físicas de su madre, Charmaine Gilgeous, corredora de 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 por Antigua y Barbuda, posteriormente trabajadora social.

Sin figurar entre las grandes estrellas de su generación en su etapa juvenil, compartió sus sueños de la NBA con su primo Nickeil Alexander-Walker, quien esta temporada ganó el premio al jugador de mayor progresión (MIP) tras su incorporación a los Atlanta Hawks.