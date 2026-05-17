Proyecto escolar en Calobre transforma residuos porcinos en abono orgánico en Veraguas

Se trata de la granja escolar del Primer Ciclo El Espinal, donde estudiantes y docentes han implementado un sistema básico para evitar que los desechos generados por la crianza de cerdos contaminen quebradas y otras fuentes hídricas.

Veraguas/Un centro educativo ubicado en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, desarrolla un proyecto de granja porcina enfocado en reducir el impacto ambiental mediante el tratamiento y reutilización de residuos orgánicos.

Se trata de la granja escolar del Primer Ciclo El Espinal, donde estudiantes y docentes han implementado un sistema básico para evitar que los desechos generados por la crianza de cerdos contaminen quebradas y otras fuentes hídricas.

Según explicaron, los residuos son tratados cuidadosamente y posteriormente convertidos en abono orgánico, como parte de una estrategia orientada al aprovechamiento sostenible de los recursos.

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El proyecto se desarrolla con apoyo del programa Fondo Agropecuario, iniciativa que ha permitido a distintos centros educativos de la provincia impulsar actividades relacionadas con la producción agrícola y pecuaria.

En el caso de la escuela de El Espinal, la propuesta combina la crianza de cerdos con prácticas ambientales que buscan reducir la contaminación y fomentar el reciclaje de materiales orgánicos.

Docentes y estudiantes participan activamente en el manejo de la granja, considerada por la comunidad educativa como un modelo de aprendizaje práctico sobre sostenibilidad y producción responsable.

En Veraguas, otros centros escolares de primaria, premedia y media también desarrollan proyectos similares mediante el uso de recursos provenientes del Fondo Agropecuario, enfocados en fortalecer la formación técnica y agropecuaria de los estudiantes.

Con información de Ney Castillo