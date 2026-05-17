De acuerdo con la entidad, la intervención se llevó a cabo tras múltiples denuncias presentadas por residentes del área, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades dentro del establecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un bar clandestino de origen asiático que operaba en el sector de Condado del Rey, corregimiento de Betania, fue desmantelado durante un operativo realizado por la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá.