Frente aumento de reptiles en playas de Coclé, Sinaproc llama a mantener distancia

Provincia de Panamá Oeste./Debido a la presencia de reptiles en áreas de playas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda a la población no desafiar a estos animales, no alimentarlos y abstenerse de entrar al agua si observan alguno en la zona.

"En varias áreas de la costa pacífica de Coclé se mantiene señalización colocada por Ministerio de Ambiente sobre la presencia de reptiles. Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio, ya que tienen un programa para tratar este tipo de situaciones”, dijo Alexander Guardado, director de Sinaproc en Coclé.

Las autoridades reportan un aumento en la presencia de reptiles en la zona de Juan Hombrón.

El llamado se da luego de que en redes sociales circulara un video donde varias personas provocaban a un cocodrilo americano en Juan Hombrón. Ante esta situación, Sinaproc reiteró a la población mantener distancia y evitar cualquier interacción con estos animales.

Según se observa en el video, bañistas lanzaban objetos y arena al reptil, una acción considerada peligrosa, ya que el animal puede reaccionar de manera defensiva y provocar un incidente lamentable.

Con información de Nathali Reyes.