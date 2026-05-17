Crisis de agua en Veraguas reaviva propuesta de construir una nueva planta potabilizadora en San Francisco

Quienes respaldan la iniciativa consideran que la escasez de agua que enfrentan distintos sectores no se justifica y sostienen que el proyecto podría convertirse en una solución a largo plazo para miles de personas que actualmente tienen acceso limitado al suministro.

Veraguas/La crisis de abastecimiento de agua que afecta a varias comunidades y distritos de la provincia de Veraguas ha reactivado el llamado de residentes y líderes comunitarios para construir una nueva planta potabilizadora en el norte de la provincia, específicamente en el río Santa María, en el distrito de San Francisco.

Quienes respaldan la iniciativa consideran que la escasez de agua que enfrentan distintos sectores no se justifica y sostienen que el proyecto podría convertirse en una solución a largo plazo para miles de personas que actualmente tienen acceso limitado al suministro.

La propuesta contempla desarrollar una planta potabilizadora en el sector de San José, una zona que, según los impulsores del proyecto, reúne condiciones favorables debido a la altura y calidad del agua proveniente del río Santa María.

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Se pudo conocer que la obra permitiría abastecer a comunidades de San Francisco, Santiago y Atalaya, uno de los distritos más golpeados por la falta de agua potable en la provincia.

Además, señalaron que administraciones anteriores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), junto con autoridades provinciales y diputados, realizaron estudios técnicos que determinaron la viabilidad del proyecto.

Los residentes indicaron que existe documentación técnica que respalda la propuesta y esperan que las nuevas autoridades retomen el seguimiento de la iniciativa, denominada “Planta Potabilizadora del Norte de la provincia de Veraguas”.

La escasez de agua continúa siendo una de las principales preocupaciones para diversas comunidades veragüenses, especialmente durante la temporada seca, cuando aumentan las interrupciones y la baja presión en el suministro.

Con información de Ney Castillo