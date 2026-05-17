Bar clandestino fue desmantelado tras denuncias de residentes en Condado del Rey

De acuerdo con la entidad, la intervención se llevó a cabo tras múltiples denuncias presentadas por residentes del área, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades dentro del establecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un bar clandestino de origen asiático que operaba en el sector de Condado del Rey, corregimiento de Betania, fue desmantelado durante un operativo realizado por la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá.

De acuerdo con la entidad, la intervención se llevó a cabo tras múltiples denuncias presentadas por residentes del área, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades dentro del establecimiento.

Durante la inspección, las autoridades detectaron que el local funcionaba sin aviso de operaciones, sin permisos para la venta de bebidas alcohólicas y sin cumplir con obligaciones tributarias.

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Como parte del procedimiento, fueron decomisadas mercancías, cajas de cervezas y equipos de sonido, en uno de los operativos de fiscalización más relevantes ejecutados por la actual administración municipal.

La diligencia contó con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, la Policía Municipal e inspectores de cumplimiento, quienes desarrollaron el operativo sin que se reportaran incidentes.

Las autoridades indicaron que continuarán realizando inspecciones en distintos sectores de la capital para detectar establecimientos clandestinos que operen fuera de la normativa vigente.