Minsa intensifica vacunación contra el sarampión tras casos importados; no reportan nuevos contagios

El Minsa informó que las investigaciones epidemiológicas realizadas tras los dos casos importados no han identificado nuevas infecciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó durante el fin de semana la campaña nacional de vacunación contra el sarampión en distintos puntos del país, luego de la confirmación de casos importados en ciudadanos extranjeros. Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado nuevos contagios tras el seguimiento epidemiológico realizado a 439 contactos directos.

La movilización es liderada por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y se desarrolla de manera simultánea en instalaciones de salud y puntos estratégicos del país.

Uno de los centros donde se concentraron las jornadas fue el Centro de Salud Emiliano Ponce, en el corregimiento de Calidonia, donde desde tempranas horas equipos médicos aplicaron dosis a niños y adultos.

De forma paralela, las regiones sanitarias activaron protocolos especiales ante cualquier caso sospechoso mediante la estrategia denominada “perifoco”, utilizada para contener posibles cadenas de transmisión.

Milagros Bosque, jefa de enfermería del Policentro de Parque Lefevre, explicó que el procedimiento consiste en visitar la residencia del caso sospechoso y realizar un barrido de vacunación en al menos 20 viviendas cercanas.

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La funcionaria indicó que la medida busca verificar esquemas de inmunización y aplicar dosis pendientes tanto en menores como en adultos.

Seguimiento a contactos y vigilancia activa

El Minsa informó que las investigaciones epidemiológicas realizadas tras los dos casos importados no han identificado nuevas infecciones.

Las acciones incluyeron el monitoreo de 439 personas vinculadas con los pacientes diagnosticados, mientras equipos de respuesta rápida mantienen vigilancia activa en:

Bocas del Toro

Región Metropolitana

San Miguelito

Panamá Oeste

Panamá Norte

Chiriquí

Panamá Este

Colón

Coclé

Hasta ahora, todas las evaluaciones han resultado negativas.

Sarampión: enfermedad altamente contagiosa

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión se transmite mediante gotículas de saliva y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños.

El esquema nacional de inmunización contempla:

Primera dosis: al cumplir un año de edad

al cumplir un año de edad Segunda dosis: al año y medio

El Minsa reiteró que la vacunación continúa siendo la principal herramienta de prevención frente a la enfermedad.

También mantienen vacunas contra influenza y VSR

Además de las jornadas extraordinarias por sarampión, los centros de salud continúan aplicando vacunas contra influenza de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m., debido a los protocolos de conservación y cadena de frío.

Las autoridades también reiteraron el llamado a embarazadas y adultos mayores para acudir a inmunizarse contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), una infección respiratoria que puede generar complicaciones severas en poblaciones vulnerables.