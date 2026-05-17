Cámara de Comercio pide equilibrio en proyecto de ley sobre sustancia económica y competitividad fiscal

En su columna dominical, el gremio empresarial expresó respaldo a los esfuerzos impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer la reputación fiscal de Panamá y avanzar en la exclusión del país de listas internacionales que impactan su imagen y capacidad de atraer inversiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reiteró este 17 de mayo la necesidad de que Panamá continúe alineándose con los estándares internacionales que rigen la economía global, aunque advirtió que las reformas fiscales deben aplicarse sin afectar la competitividad del país.

En su columna dominical, el gremio empresarial expresó respaldo a los esfuerzos impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer la reputación fiscal de Panamá y avanzar en la exclusión del país de listas internacionales que impactan su imagen y capacidad de atraer inversiones.

La Cciap se refirió específicamente al proyecto de ley No. 641, que propone un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, iniciativa que considera parte de los compromisos internacionales asumidos por Panamá.

No obstante, el gremio señaló que el cumplimiento de estas exigencias debe desarrollarse “con equilibrio, técnica y visión integral”, evitando regulaciones que puedan generar cargas excesivas, duplicidad de controles o incertidumbre jurídica para empresas que ya operan bajo estándares de supervisión y transparencia.

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“La meta debe ser clara: cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo”, sostuvo la organización empresarial.

La Cámara también destacó la importancia de que las nuevas disposiciones contemplen reglas proporcionales, criterios objetivos y una implementación gradual, además de reconocer a sectores que ya cumplen con requisitos sustanciales de presencia y supervisión.

En relación con la Marina Mercante, el gremio valoró la disposición mostrada tanto por el Órgano Legislativo como por el MEF para excluir a este sector del alcance del proyecto de ley, al considerar que el diálogo técnico permitió encontrar alternativas compatibles con los compromisos internacionales del país.

La organización empresarial reiteró su disposición de continuar participando en las discusiones del proyecto, apostando por una colaboración entre el sector público y privado que permita fortalecer la reputación internacional de Panamá sin comprometer su posición como centro regional de servicios, comercio y logística.