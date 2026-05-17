Casemiro se despide del Manchester United mientras la afición clama por la continuidad de Michael Carrick

Con esta victoria , el United certifica el podio , al aventajar en 5 puntos al Aston Villa , con sólo una jornada para el final.

Londres, Reino Unido/El Manchester United firmó contra el Nottingham Forest (3-2) una octava victoria en nueve partidos en Old Trafford con el entrenador interino Michael Carrick, que parece destinado a continuar, este domingo en la despedida como Red Devil del brasileño Casemiro.

El exjugador del Real Madrid, que pone fin a sus cuatro años en Old Trafford, se despidió de los aficionados cuando fue sustituido en la parte final del encuentro.

Fue la undécima victoria en 16 partidos (con tres empates y sólo dos derrotas) de Premier League para Carrick, con la grada pidiendo su continuidad.

Fernandes, junto a Henry y De Bruyne -

"Estos últimos meses hemos tenido algunos grandes momentos, con grandes goles y buenos resultados. Esperemos que haya más", declaró Carrick en un discurso ante los aficionados, sin que el club haya confirmado aún la continuidad del técnico para la próxima temporada.

Estos resultados han catapultado al Manchester United a la parte alta de la Premier League y le han clasificado para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Sin gran interés desde el punto de vista deportivo, Luke Shaw (5'), el brasileño Matheus Cunha (55') y el camerunés Bryan Mbeumo (76') fueron los autores de los goles locales.

Ese último tanto supuso la 20ª asistencia de la temporada para Bruno Fernandes, con lo que el portugués iguala el récord de más pases de gol en una sola temporada que compartían el francés Thierry Henry (con el Arsenal en 2002-2003) y el belga Kevin De Bruyne (con el Manchester City en 2019-2020).

Con la permanencia asegurada, el Forest presentó batalla hasta el final, con los tantos del central brasileño Morato (53', para el 1-1) y Morgan Gibbs-White (78', para el 3-2 definitivo).

Con esta victoria, el United certifica el podio, al aventajar en 5 puntos al Aston Villa, con sólo una jornada para el final.

Más tarde, el recién ascendido Sunderland se acercó un poco más a la zona europea.

Los Black Cats de Régis Le Bris estaban destinados a luchar por la permanencia al comienzo de la temporada. Sin embargo, solo están a un punto del octavo puesto, que da acceso a la Conference League, después de su victoria por 3-1 en el campo del Everton, a falta de una jornada para el final del campeonato.

Experto en remontadas, el Sunderland dio la vuelta al partido contra los Toffees marcando tres veces tras el descanso, en particular gracias al francés Enzo Le Fée (minuto 81, 2-1), que celebró su gol poniéndose una máscara de Spiderman.

Un octavo puesto muy solicitado -

Su compatriota Wilson Isidor (90+1, 3-1) enterró las últimas esperanzas del Everton (11º, 49 puntos), cuyo sueño de clasificación europea se ha prácticamente esfumado.

El octavo puesto final en la Premier League se ha convertido en plaza de clasificación para la Conference League tras la victoria del Manchester City en la Copa de Inglaterra, el sábado.

El sexto y el séptimo jugarán la Europa League y los integrantes del Top 5, la Liga de Campeones.

En esta lucha por Europa, el Brighton (7º, 53 puntos) tropezó en casa contra el Leeds (1-0), el domingo, y el Brentford (8º, 52 puntos) solo sumó un punto en su estadio ante el Crystal Palace (2-2).

A última hora de la tarde (16h30 GMT), el West Ham tendrá que imponerse en el campo del Newcastle para salir de la zona de descenso a costa del Tottenham, que el martes visita al Chelsea.

En la espectacular pelea por el título; Arsenal (1º) y Manchester City (2º), separados por dos puntos, se enfrentan respectivamente a Burnley (19º), el lunes, y Bournemouth (6º), el martes.