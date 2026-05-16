Botafogo en jaque: Justicia brasileña acepta proceso para renegociar deuda multimillonaria

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Panamá/El Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, ha iniciado formalmente un proceso de reestructuración judicial para hacer frente a una crisis financiera sin precedentes.

La justicia de Brasil aceptó este viernes la solicitud del club carioca para renegociar un pasivo total que supera los 2.500 millones de reales (aproximadamente 490 millones de dólares).

Descapitalización y crisis de propiedad La directiva del "Glorioso" calificó esta acción como una "medida necesaria" para proteger al club y garantizar la continuidad de sus actividades. El informe presentado ante el tribunal revela un escenario financiero grave provocado por el Grupo Eagle, propiedad del magnate estadounidense John Textor. Según el club, el conglomerado retiró 900 millones de reales de las arcas de la institución y cesó los aportes necesarios para su funcionamiento.

Inestabilidad deportiva y técnica El colapso financiero coincide con un momento crítico en los terrenos de juego. A pesar de su éxito continental en 2024, el Botafogo atraviesa una crisis deportiva tras quedar fuera de la actual Copa Libertadores en la fase preliminar y marchar en la duodécima posición de la liga brasileña. Esta debacle ha provocado una rotación constante en el banquillo, acumulando cuatro entrenadores en apenas un año, incluyendo periodos breves bajo el mando de Renato Paiva y Davide Ancelotti.

Búsqueda de equilibrio Con el inicio de esta recuperación judicial, el equipo busca obtener la estabilidad jurídica suficiente para negociar con sus acreedores. El objetivo final es presentar un plan de pagos que permita alcanzar el reequilibrio financiero de la empresa y asegurar el futuro de uno de los clubes más tradicionales de Brasil.