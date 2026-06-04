Mundial 2026| ¡Suiza siente alivio! Breel Embolo obtiene visa para ingresar a Estados Unidos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Suiza/El delantero de la selección suiza Breel Embolo, que el martes no tenía la autorización administrativa para poder entrar en Estados Unidos debido a una condena judicial, obtuvo finalmente un visado y se reunirá el viernes con sus compañeros de equipo.

"Acabamos de ser informados de que el visado de Breel Embolo ha sido aprobado", indicó la Federación Suiza de Fútbol el jueves.

Te puede interesar: Mundial 2026| Suiza revela selección con la que disputará su sexto torneo consecutivo

Embolo tuvo que presentar una solicitud de visado el miércoles ante la embajada de Estados Unidos en Berna, después de no haber podido embarcar con sus compañeros de equipo en un vuelo Zurich-Los Ángeles.

Su autorización "Esta", el sistema automatizado para entrar en Estados Unidos para los viajeros de países exentos de visados, había sido sometida a "un examen complementario" antes del vuelo, explicó la Federación Suiza de Fútbol.

Te puede interesar: Mundial 2026 | El resbalón inquietante de Francia que enciende las alarmas a semanas del torneo

El 21 de abril, Embolo había sido condenado en un caso de amenazas múltiples en un altercado en Basilea.

Suiza comenzará en el Mundial el 13 de junio contra Catar en San Francisco.