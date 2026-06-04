Mundial 2026 | El resbalón inquietante de Francia que enciende las alarmas a semanas del torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Nantes, Francia/Francia, una de las favoritas al título en el Mundial 2026, se vio sorprendida en su primer partido de preparación para el torneo de Norteamérica, un amistoso perdido por 2-1 ante Costa de Marfil, este jueves en Nantes.

Rayan Cherki abrió el marcador para los Bleus justo antes del descanso (45'), pero el equipo africano igualó en el 53' por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Désiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banquillo de Francia en este partido.

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Amad Diallo dio la victoria a los Elefantes en la recta final (84').

Este revés frena de entrada la euforia generada por una gira en marzo muy positiva, con victorias de prestigio ante Brasil (2-1) y Colombia (3-1), pero esta vez la imagen mostrada por el equipo de Didier Deschamps fue mucho más gris.

Los franceses fueron claramente superiores en la primera mitad, con muchas más ocasiones, de las que solo pudieron materializar la de Cherki en los últimos instantes antes del descanso.

En la segunda mitad tuvieron muchos más problemas ante una Costa de Marfil que se fue al ataque en busca de una reacción.

Deschamps aprovechó el partido para hacer diversas pruebas.

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Sin William Saliba, que descansó por dolores en la espalda, probó a Ibrahima Konaté como compañero del inamovible Dayot Upamecano y el resultado no fue convincente.

Sin la vigilancia del arquero Mike Maignan el resultado pudo haber sido más severo para los locales.

En cualquier caso, el resultado debe tener una consideración relativa ya que Deschamps decidió no incluir en el once titular a los seis jugadores que participaron el pasado sábado en la final de la Liga de Campeones europea y que llegaron por ello tarde esta semana a la concentración de Clairefontaine.

Por ello ni Ousmane Dembélé, ni Désiré Doué, ni Bradley Barcola estuvieron por ejemplo en el once de partida.

La otra decepción de la noche fue el atacante Kylian Mbappé, que pretendía aprovechar este partido para igualar el récord de tantos con Francia de Olivier Giroud (57), pero el astro del Real Madrid tuvo una noche para olvidar.

Francia jugará el lunes en Lille otro amistoso, ante Irlanda del Norte, antes de su vuelo a Estados Unidos, donde tendrá como rivales en su grupo I a Senegal, Noruega e Irak.

Costa de Marfil competirá en el Mundial en el grupo E, frente a Alemania, Ecuador y Curazao.

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