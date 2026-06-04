Mundial 2026| Manuel Arias le dice a la Selección de Panamá: "Ustedes llevan la ilusión de cuatro millones y medio de personas"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un ambiente cargado de optimismo, la Selección Mayor de Fútbol de Panamá partió este jueves rumbo a Estados Unidos para encarar la recta final de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Durante el acto de despedida, Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, expresó su profundo agradecimiento tanto al plantel como a la afición canalera.

"Gracias al pueblo panameño que ha apoyado a esta selección, y a todos los jugadores y cuerpo técnico que llevan en sus pies, en su alma y en su corazón la ilusión de cuatro millones y medio de personas", manifestó el dirigente durante la ceremonia.

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El acto protocolar se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde el combinado nacional despegó en un vuelo chárter de Copa Airlines, patrocinador histórico del equipo.

"Agradezco a Tocumen S.A. por este recibimiento y a Copa Airlines por su apoyo y continuidad; creo que tienen más de 25 años de estar respaldando a la federación", destacó Arias ante los medios y presentes.

Hoja de ruta mundialista

Esta será la segunda participación histórica de Panamá en una cita máxima del fútbol. La delegación viaja con destino inicial a la ciudad de San Luis, Estados Unidos, donde este sábado 6 de junio disputará un partido amistoso frente a su similar de Bosnia y Herzegovina.

Tras el encuentro, el onceno nacional se trasladará a Canadá para establecer su campamento base, afinar los últimos detalles tácticos y concentrarse plenamente para su debut mundialista, programado para el próximo 17 de junio ante Ghana.

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