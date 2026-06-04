Mundial 2026 | Panamá emprende el vuelo de sus sueños rumbo a la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La espera terminó. La Selección de Panamá inició este jueves su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada cargada de emociones, orgullo nacional y muestras de apoyo de una afición que volvió a demostrar su amor incondicional por la Sele.

Desde tempranas horas, la actividad se concentró en el hotel de concentración, donde poco a poco fueron abordando el autobús los jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación encabezada por el entrenador Thomas Christiansen. Cada paso representaba el inicio de una nueva aventura para un grupo que buscará escribir una página histórica en el fútbol panameño.

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El recorrido hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen estuvo marcado por escenas que reflejaron el sentimiento de todo un país. A lo largo de las principales avenidas de la ciudad capital, cientos de panameños salieron a las calles para saludar a sus representantes. Las bocinas de los vehículos resonaban mientras las banderas de Panamá ondeaban con orgullo al paso del autobús que transportaba a los mundialistas.

La emoción alcanzó su punto más alto al llegar a Tocumen. Allí, una multitud de aficionados esperaba a la selección para brindarle una despedida inolvidable. Entre aplausos, cánticos y mensajes de aliento, los futbolistas caminaron por un corredor humano formado por seguidores vestidos con los colores nacionales.

Antes de abordar el avión oficial de Copa Airlines, especialmente diseñado para acompañar a la selección en esta histórica travesía, se realizaron actos protocolares cargados de simbolismo. El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, y el director senior de Marketing de COPA, Marco Ocando, dirigieron palabras de motivación a los jugadores y destacaron el orgullo que representa para el país participar en su segunda Copa del Mundo.

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La ceremonia también incluyó la presentación de videos emotivos que recordaron el camino recorrido por la selección hasta alcanzar la clasificación mundialista, provocando sonrisas, aplausos y momentos de reflexión entre los presentes.

Finalmente llegó el instante más esperado. Los integrantes de la Selección de Panamá abordaron el moderno avión decorado con los colores nacionales y emprendieron el vuelo hacia su destino inicial: St. Louis, Missouri.

En territorio estadounidense, Panamá disputará este sábado 6 de junio su último partido de preparación frente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park. Posteriormente, el equipo viajará el domingo 7 de junio hacia Toronto, Canadá, ciudad donde instalará su campamento mundialista.

El gran estreno llegará el próximo 17 de junio cuando la Sele enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, dando inicio oficialmente a una nueva ilusión mundialista para todo un país que ya comenzó a soñar desde el momento en que el avión despegó rumbo a la máxima cita del fútbol.

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Como parte de una despedida cargada de simbolismo, el avión oficial de la Selección de Panamá recibió la tradicional bendición aeroportuaria antes de despegar.

Dos carros bomba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá formaron un imponente arco de agua sobre la aeronave, un gesto reservado para ocasiones especiales que marcó el inicio de la aventura mundialista.

Entre aplausos, emociones y la mirada atenta de aficionados y trabajadores del aeropuerto, la aeronave avanzó por la pista y finalmente partió rumbo a St. Louis, Missouri, llevando consigo la ilusión de millones de panameños que sueñan con una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cuenta regresiva terminó. Luego de una emocionante noche de despedida ante su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Selección de Panamá emprende este jueves su viaje rumbo a la histórica aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la ilusión de representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen cerró su preparación en territorio panameño con una victoria por 4-2 sobre República Dominicana, en un encuentro que sirvió para despedirse de los fanáticos que abarrotaron el coloso de Juan Díaz. Los goles canaleros fueron obra de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría, quienes desataron la celebración de una afición que acompañó al equipo en su última presentación antes de partir al Mundial.

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La jornada de este jueves estará marcada por la emoción y el orgullo nacional. Según el itinerario establecido, la delegación nacional tiene previsto salir de su hotel de concentración entre la 1:00 p.m. y la 1:20 p.m. rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se espera una multitudinaria despedida para los jugadores y cuerpo técnico que llevarán los colores de Panamá a la gran fiesta del fútbol.

La cobertura de este importante momento será total por parte de TVN, TVMAX y TVN Pass, medios que acompañarán cada detalle de la salida de los mundialistas y el inicio de su travesía hacia Norteamérica.

Última parada antes del Mundial

La primera escala de la selección panameña será la ciudad de St. Louis, Missouri, donde disputará su último compromiso amistoso previo al inicio del torneo. El encuentro se jugará este sábado 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park, una prueba que permitirá al cuerpo técnico ajustar los últimos detalles antes del debut mundialista.

Antes de ese compromiso, Panamá realizará este viernes su último entrenamiento de preparación a las 10:00 a.m. hora local en el propio Energizer Park, afinando aspectos tácticos y físicos de cara al choque ante el conjunto europeo.

El duelo frente a Bosnia y Herzegovina representará el examen final para los dirigidos por Christiansen antes de centrar toda su atención en la competición oficial.

Toronto espera a Panamá

Tras concluir el amistoso en territorio estadounidense, la delegación nacional viajará el domingo 7 de junio hacia Toronto, Canadá, ciudad que servirá como base para el estreno mundialista de la escuadra canalera.

La ilusión de todo un país estará puesta en el debut de la Selección de Panamá el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, en un partido que marcará el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño.

Con el sueño mundialista en marcha y el respaldo de millones de aficionados, la Marea Roja inicia su viaje con la esperanza de dejar huella en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y seguir escribiendo páginas doradas para el deporte nacional.