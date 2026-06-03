Thomas Christiansen: 'Hay errores que corregir, pero nos vamos con minutos para todos y sin lesiones graves'

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, hizo un balance positivo del triunfo por 4-2 sobre República Dominicana en el partido de despedida de la Roja ante su afición, aunque reconoció que todavía existen aspectos importantes por mejorar antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el encuentro disputado en un abarrotado Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el estratega danés-español destacó que uno de los principales objetivos de la noche se cumplió: darle minutos de competencia a todos los jugadores que necesitaban rodaje antes del viaje hacia Norteamérica.

"El partido salió en el sentido de que hemos dado minutos a todos los que queríamos dar minutos y el tiempo justo. Lo único que no estaba en nuestros planes era la molestia de Samudio, que sufrió una pequeña contractura, pero no es nada grave y estará perfectamente", explicó Christiansen.

Un triunfo con aspectos por mejorar

A pesar del resultado favorable, el seleccionador admitió que esperaba mejores sensaciones futbolísticas por parte de su equipo, especialmente durante la primera mitad.

"Personalmente me hubiera gustado salir con una mejor sensación. Sabíamos que República Dominicana iba a ser un rival difícil porque tiene buenos jugadores y lo demostraron hoy. Fuimos capaces de marcar cuatro goles, pero cometimos errores que hay que corregir y trabajar", señaló.

Christiansen incluso asumió parte de la responsabilidad por el rendimiento irregular mostrado en algunos tramos del encuentro, al optar por un sistema táctico poco habitual para varios de sus futbolistas.

"Quizás me atribuyo que el equipo no estuviera tan bien futbolísticamente en el primer tiempo. Cambiamos la táctica, el sistema y había jugadores que no están acostumbrados a esos movimientos. No tenemos esos automatismos trabajados", comentó.

El técnico recordó además que el partido estuvo condicionado por la gran cantidad de sustituciones realizadas y por el ambiente especial que rodeó la despedida mundialista.

"Al final hicimos 15 cambios y es complicado controlar las emociones en una noche como esta. Era una despedida ante nuestra afición y muchos jugadores tenían la mente puesta en lo que viene", agregó.

Griffith, Tomás y Kadir dejaron buenas sensaciones

Dentro de los aspectos positivos, Christiansen resaltó el desempeño de varios futbolistas que aprovecharon la oportunidad para mostrar su nivel.

"No hemos tenido lesiones importantes, hemos metido cuatro goles y varios jugadores dejaron buenas sensaciones. Kadir pudo estrenarse con gol, Tomás también marcó un gol importante y Cecilio sigue sumando anotaciones", destacó.

El seleccionador también tuvo palabras de elogio para Víctor Griffith, una de las figuras del encuentro.

"La actuación de Griffith fue buena. Es importante para nosotros tener jugadores en el mediocampo que digan presente cuando se les necesita y la verdad es que estuvo muy bien", afirmó.

La competencia por los puestos sigue abierta

Uno de los temas más interesantes abordados por Christiansen fue la lucha interna por la titularidad de cara al Mundial. El técnico dejó claro que nadie tiene garantizado un puesto y que el rendimiento de los próximos días será determinante.

"Queremos competencia. Si alguien se relaja, está fuera. Así de claro. Puede ser Fariña, puede ser Giovanni, puede ser Harvey. Tenemos varias opciones y cada uno tiene que ganarse su lugar", sentenció.

Sobre el caso de Fidel Escobar, el entrenador explicó que cuando habló de su buen estado físico se refería a su condición corporal y no necesariamente a su ritmo competitivo.

"El ritmo lo tiene que encontrar cada jugador dentro de los partidos. Hay que autoexigirse y vivir cada encuentro con máxima intensidad, aunque sea un amistoso", indicó.

Bosnia, el último ensayo antes del Mundial

De cara al amistoso frente a Bosnia y Herzegovina, programado para el próximo 6 de junio en San Luis, Christiansen aseguró que buscará recuperar automatismos y encontrar un mejor equilibrio defensivo.

"Tenemos que preparar el partido pensando ya en Ghana. Debemos recuperar automatismos, encontrar más equilibrio defensivo y tener mayor claridad en ataque. A partir de que lleguemos a Toronto comenzaremos a trabajar específicamente en nuestro debut mundialista", explicó.

El técnico también se mostró optimista sobre la evolución física de Adalberto Carrasquilla, aunque evitó asegurar su presencia en el estreno mundialista.

"Coco está con nosotros y creemos que puede llegar, pero no soy médico ni tengo una bola mágica para garantizarlo. Su evolución ha sido positiva y esperamos contar con él", señaló.

La mirada puesta en Ghana

Con la despedida en casa ya completada, la selección panameña viajará este jueves hacia los Estados Unidos para continuar su preparación antes de instalarse en su campamento base en Toronto. Allí comenzará la fase final del trabajo táctico con la mente puesta en el debut mundialista frente a Ghana, un compromiso que Christiansen considera fundamental para las aspiraciones del equipo.

"Una selección se construye desde la defensa. Tenemos que estar ordenados, comunicarnos mejor y saber exactamente qué hacer en cada momento. A partir de ahí podremos explotar todo el potencial ofensivo que tiene este grupo", concluyó el seleccionador nacional.