EN VIVO | Panamá vs República Dominicana, despedida de la selección nacional desde el Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá/La cuenta regresiva terminó. La Selección de Panamá afronta esta noche su último compromiso en casa antes de emprender el viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando reciba a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario que lucirá completamente lleno tras confirmarse el esperado sold out por parte de la afición canalera.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán la oportunidad de despedirse de su público en medio de una auténtica fiesta futbolística. Desde horas antes del pitazo inicial, los aficionados disfrutarán de actividades especiales, mientras que durante y después del encuentro se vivirán momentos emotivos para celebrar la histórica clasificación de Panamá a la máxima cita del fútbol mundial.

El compromiso servirá como una importante prueba para el cuerpo técnico, que busca ultimar detalles antes del debut mundialista. Además, será una nueva oportunidad para que los fanáticos acompañen a una generación que ha ilusionado a todo el país con su rendimiento en el proceso clasificatorio.

Los antecedentes favorecen claramente a la escuadra canalera. En los cuatro enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, Panamá registra tres victorias y un empate, sin conocer la derrota. El balance también refleja ocho goles anotados y apenas dos recibidos. El antecedente más reciente se remonta a las eliminatorias rumbo a Catar 2022, cuando la selección panameña se impuso con autoridad por marcador de 3-0.

Tras este compromiso, la delegación nacional viajará este jueves hacia los Estados Unidos para continuar con su preparación final. El siguiente examen será el próximo 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en la ciudad de San Luis, antes de enfocarse por completo en el estreno mundialista.

Panamá formará parte del exigente Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. El debut de los dirigidos por Thomas Christiansen está programado para el 17 de junio frente a Ghana en la ciudad de Toronto. Posteriormente enfrentarán a Croacia el 23 de junio, también en territorio canadiense, y cerrarán la fase de grupos el 27 de junio ante Inglaterra en Nueva Jersey.

Bienvenidos al MINUTO A MINUTO de Panamá vs República Dominicana, el partido que marcará la despedida de la selección mundialista ante su afición y el inicio de la recta final rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. La fiesta está lista y el Rommel Fernández ya espera por una noche histórica para el fútbol panameño.