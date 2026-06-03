Tomás Rodríguez celebra su primer gol en el Rommel y destaca la confianza que genera el triunfo de Panamá

Panamá/El delantero panameño Tomás Rodríguez fue uno de los protagonistas en la victoria de la Selección de Panamá por 4-2 sobre República Dominicana, al abrir el marcador en la despedida del equipo nacional ante su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Tras el compromiso, el atacante expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo mostrado por el grupo y destacó la importancia de este tipo de encuentros en la preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Por supuesto, muy contento con el trabajo que se hizo hoy de los compañeros. Era un partido importante para nosotros de cara a lo que se viene. Sabemos que la idea del profe era aprovechar estos minutos para darle continuidad a jugadores que tal vez no hemos tenido muchos minutos en la selección", comentó Rodríguez.

El atacante consideró que el equipo respondió de buena manera a la oportunidad brindada por el cuerpo técnico y valoró el esfuerzo realizado durante los 90 minutos.

"Creo que los compañeros hicieron las cosas bien. El resultado fue bueno, el trabajo también fue bueno y estamos muy felices", agregó.

Además del triunfo, la noche tuvo un significado especial para el delantero, quien consiguió su primera anotación con la selección absoluta en el coloso de Juan Díaz, un momento que calificó como inolvidable.

"Muy contento. Es mi primer gol aquí en el Rommel y estoy muy feliz. Espero seguir haciendo las cosas muy bien y continuar aportando a la selección", señaló.

Rodríguez también destacó que la victoria aporta confianza al grupo en la recta final de la preparación mundialista, aunque reconoció que todavía queda trabajo por realizar antes del debut en la máxima cita del fútbol.

"Hay que estar mentalizados. Se vienen partidos complicados en el Mundial, pero esto nos genera mucha confianza. Todavía nos queda un amistoso y vamos a hacer las cosas de la mejor manera", manifestó.

Sobre el funcionamiento colectivo de Panamá, el atacante explicó que el equipo utilizó una propuesta táctica diferente a la que habitualmente trabaja bajo las órdenes de Thomas Christiansen, situación que representó un reto adicional para los jugadores.

"Era un esquema y una idea que no hemos venido trabajando habitualmente en la selección, jugando con dos delanteros en punta. Sin embargo, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Estamos muy felices por el sacrificio que hizo el grupo y también por el resultado conseguido", concluyó.

Con el triunfo ante República Dominicana, Tomás Rodríguez suma confianza y argumentos para seguir luchando por un lugar en el equipo que representará a Panamá en el Mundial 2026, donde la Roja enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.