Cecilio Waterman: “Tenemos que corregir muchas cosas para lograr lo que queremos en el Mundial”

Panamá/El delantero Cecilio Waterman fue uno de los anotadores en la victoria de la Selección de Panamá por 4-2 sobre República Dominicana, pero más allá de celebrar su gol, el atacante dejó claro que el equipo todavía tiene aspectos importantes por mejorar antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Waterman analizó el desempeño de la Roja y reconoció que el partido dejó enseñanzas valiosas para el cuerpo técnico y los jugadores en esta etapa final de preparación.

"Fue un partido medio raro. Nosotros tenemos que corregir cosas. Veníamos de enfrentarnos a Brasil, un rival que prácticamente no cometía errores, y ahora nos encontramos con un partido diferente. Tenemos que trabajar muchas cosas para lo que queremos y para lo que aspiramos", manifestó el atacante panameño.

El goleador señaló que el objetivo del grupo es llegar en las mejores condiciones al estreno mundialista y competir al máximo nivel frente a sus rivales de la fase de grupos.

"Queremos ganar en el Mundial, queremos ganar ese primer partido y para eso tenemos que corregir fuerte. Todos tenemos que trabajar mucho en estos días que quedan antes de la competencia", afirmó.

Waterman también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de unidad a la afición panameña, destacando la importancia del respaldo del país en este momento histórico para el fútbol nacional.

"Lo positivo es unir al país. Queremos que Panamá se una, que nos dé esa energía positiva para ir con mucha fuerza a afrontar el Mundial. Esa es una de las cosas más importantes para nosotros", expresó.

Consultado sobre su nueva anotación con la camiseta nacional, el delantero restó protagonismo a los números personales y prefirió destacar el trabajo colectivo que viene realizando el grupo dirigido por Thomas Christiansen.

"Los goles son cosas que se dan en los partidos, pero uno se queda con el trabajo del equipo. Estoy disfrutando estos momentos, compartiendo con los compañeros y aprovechando cada instante. Tenemos un grupo muy unido y eso es fundamental para lo que viene", comentó.

El atacante también se refirió a los próximos pasos de la selección, que viajará a los Estados Unidos para continuar su preparación antes del amistoso frente a Bosnia y Herzegovina y posteriormente enfocarse por completo en la Copa del Mundo.

"Ahora viene el viaje, toca descansar y seguir trabajando. Vamos a Estados Unidos para continuar la preparación porque queda poco tiempo para el partido del 17 de junio. Vamos a estar motivados y vamos a llegar bien para afrontar ese compromiso", señaló.

Con experiencia, liderazgo y goles, Cecilio Waterman se perfila como una de las principales referencias ofensivas de una Selección de Panamá que sueña con hacer historia en el Mundial 2026, donde buscará comenzar con el pie derecho cuando enfrente a Ghana en su primer compromiso de la fase de grupos.