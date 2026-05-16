Sevilla vs Real Madrid dos realidades distintas en la agonía de la temporada en España

Un Sevilla al borde del abismo: busca la salvación ante el Real Madrid en medio de una crisis institucional y financiera.

Madrid, España/El Sevilla busca asegurar la categoría el domingo contra el Real Madrid casi sobre la campana, tras una nueva temporada terrorífica en la que ha coqueteado con el descenso, último peldaño de una crisis sin fin.

El conjunto más laureado de la Europa League con siete títulos apura sus opciones en la 37ª jornada liguera tras una crisis acentuada en los últimos tres años por la inestabilidad en los despachos y los malos resultados en el campo.

Desde su cuarto puesto en LaLiga en la temporada 2021/2022, que le permitió estar en la Champions al año siguiente, el Sevilla terminó undécimo (2023), decimotercero (2024) y decimoséptimo (2025) del campeonato nacional, mientras en la actual campaña está otra vez undécimo.

El equipo que hace unos pocos años luchaba por Europa se conforma ahora con evitar el descenso a las puertas de enfrentarse al Real Madrid en la penúltima fecha liguera.

"Vamos a ver lo que hace falta. Hay que estar orgullosos de los 43 (puntos), pero todavía no está hecho", recordaba el miércoles el entrenador Luis García Plaza, sustituto del argentino Matías Almeyda en el banco del Sánchez Pizjuán.

Cambio de propiedad -

Esta lucha por la supervivencia se produce en un momento en que el club podría cambiar de manos después de que, según la prensa española, el exsevillista Sergio Ramos haya llegado a un acuerdo para comprar el club.

De acuerdo con los medios locales, Ramos acompañado por el fondo inversor Five Eleven Capital habría acordado con los principales accionistas sevillistas la venta del club por algo más de 400 millones de euros (468 millones de dólares).

Este acuerdo podría poner fin a la guerra entre el máximo accionista del club José María del Nido, el presidente de los mejores años del Sevilla, y su hijo, José María del Nido Carrasco, actual mandatario del club.

Esta pelea por el club entre ambos es uno de los lastres con los que ha cargado el club, que ha visto también cómo en los últimos años se deterioraron sus finanzas.

El fin del modelo de su antiguo director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" de comprar talento a buen precio y vender caro, ha llevado al club a tensiones económicas.

Impulsado por esos buenos años y su aparición regular en Europa que le permitía aumentar sus ingresos, el Sevilla fue abandonando ese modelo para acabar comprando jugadores veteranos con escaso margen de reventa.

Cuentas al límite -

Desde que ganó su séptima Europa League en 2023, el Sevilla no ha vuelto a pisar Europa, viéndose privado de esos ingresos.

Sin Europa, con algunas altas fichas de la época gloriosa del club y un límite salarial restringido, el Sevilla ha visto cómo se descompensaban sus cuentas, obligándole a apretarse el cinturón.

"El coste actual de la plantilla es de 85 millones (de euros, 99,5 millones de dólares) cuando hace dos años era de 203 millones (237,6 millones de dólares)", relataba en septiembre pasado el presidente del club.

En el conjunto de los tres últimos ejercicios, el Sevilla ha registrado unas pérdidas de 155 millones de euros (181,4 millones de dólares), a lo que se une una deuda de 88 millones de euros (103 millones de dólares).

Sobre el césped, desde la salida en octubre de 2022 de Julen Lopetegui, que clasificó al equipo hasta en tres ocasiones para la Champions, se han ido sucediendo los entrenadores.

Hasta ocho técnicos han pasado por el Sevilla desde la salida de Lopetegui, sin lograr enderezar el rumbo del equipo.

Sólo José Luis Mendilibar, que tomó el relevo a Jorge Sampaoli en esa misma temporada 2022/2023, logró alzar la última Europa League del club nervionense.

Desde entonces, el Sevilla rema por mantenerse en Primera División, en una serie que vivirá un nuevo capítulo el domingo con la visita del Real Madrid.