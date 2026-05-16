Condenan a 30 años de prisión a hombre que mató al padre de su expareja cuando intentaba salvarla en Colón

Además de la pena principal, el tribunal ordenó como sanción accesoria la prohibición del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena, una vez cumplidos los años de prisión.

Colón/Un hombre de 31 años fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado y femicidio en grado de tentativa, tras una decisión emitida por la jueza de garantías de la provincia de Colón, Bernalda Martínez Suazo.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido el 11 de julio de 2025 en el sector de Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón. Según la investigación, este hombre llegó durante la noche a la residencia de su expareja e intentó atacarla con un arma blanca.

De acuerdo con las autoridades, el padre de la mujer intervino para impedir la agresión y recibió múltiples heridas que posteriormente le causaron la muerte.

La condena fue establecida mediante la sentencia N.° 185-2026, luego de que la jueza validara un acuerdo de pena consensuado entre las partes involucradas en el proceso judicial.

Además de la pena principal, el tribunal ordenó como sanción accesoria la prohibición del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena, una vez cumplidos los años de prisión.

Durante la audiencia intermedia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Kathiana Vega Grenald, mientras que la defensa particular del condenado fue asumida por Alexis Cano.