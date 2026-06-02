Imputado por femicidio de fiscal seguirá bajo detención; así lo confirmó el Tribunal de Apelaciones

Orlando Cuesta fue imputado por femicidio y robo agravado, toda vez que el celular de la víctima no ha sido ubicado, elemento fundamental dentro de la investigación.

El presunto responsable del femicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, permanecerá bajo detención provisional por decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, después de audiencia realizada hoy martes a solicitud la defensa de Orlando Cuesta, que esperaba se revocará la medida impuesta inicialmente.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio Metropolitana sustentó la existencia de riesgos procesales que justifican la medida cautelar más severa, logrando convencer al Tribunal de mantener la detención mientras avanzan las investigaciones del caso.

Cuesta fue imputado en audiencia de control de garantías, realizada el pasado 20 de mayo, por los delitos de femicidio y robo agravado, este último cargo, luego que las autoridades no lograran ubicar el teléfono celular de la funcionaria, elemento considerado relevante para las pesquisas.

El Ministerio Público sostiene que la privación de libertad es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar posibles afectaciones al proceso penal.

La víctima, fiscal adjunta del área metropolitana, falleció el pasado 18 de mayo después de recibir un impacto de bala presuntamente de manos de su expareja, en un hecho ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

La Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen y fortalecer la teoría del caso de cara a las próximas etapas del proceso judicial.