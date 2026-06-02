Mundial 2026 | Selección de Panamá: Thomas Christiansen apuesta por la rotación ante República Dominicana

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá afrontará este miércoles su último compromiso en territorio nacional antes de partir hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El rival será República Dominicana en un Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con boletos agotados, en una jornada que marcará la despedida del equipo canalero ante su afición.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el seleccionador Thomas Christiansen abordó diversos temas relacionados con el estado físico del plantel, las conclusiones obtenidas tras el amistoso frente a Brasil y la planificación de los días que restan antes del debut mundialista.

Recuperación y evolución de los jugadores

El entrenador explicó que el grupo continúa cumpliendo con el programa de recuperación diseñado por el cuerpo técnico luego del exigente encuentro disputado en Río de Janeiro.

Christiansen detalló que Azarías Londoño está cerca de entrenar con normalidad, mientras que Luis Mejía y Adalberto Carrasquilla siguen un plan de trabajo diferenciado. Además, confirmó que Aníbal Godoy presenta una evolución favorable y se integrará al grupo una vez que la selección se traslade a Estados Unidos.

"Todos han seguido sus procesos de recuperación y tratamiento. Estamos controlando cada situación para que lleguen en las mejores condiciones posibles", indicó.

El aprendizaje que dejó la derrota ante Brasil

Aunque el resultado final fue adverso, con una derrota por 6-2, el técnico consideró que el amistoso ante la selección brasileña dejó conclusiones valiosas de cara al Mundial.

Para Christiansen, el partido permitió identificar aspectos que deberán corregirse antes de enfrentar a rivales de alto nivel como Ghana, Croacia e Inglaterra, adversarios que exigen máxima concentración durante los 90 minutos.

"Cuando enfrentas selecciones de este nivel, cualquier error puede marcar la diferencia. Es una lección importante para nosotros y forma parte del crecimiento del equipo", comentó.

Un partido para la afición panameña

El estratega adelantó que el duelo frente a República Dominicana tendrá características distintas a las del encuentro ante Brasil, ya que el objetivo principal será administrar las cargas físicas y brindar oportunidades a la mayoría de los convocados.

"Queremos despedirnos de nuestra afición de la mejor manera posible. La idea es que prácticamente todos los jugadores tengan minutos y puedan participar de esta fiesta junto a nuestra gente", señaló.

El técnico también destacó el respaldo de los seguidores panameños, quienes agotaron las entradas para acompañar al equipo antes de su viaje mundialista.

Cuenta regresiva para el viaje

Luego del partido ante República Dominicana, la delegación nacional partirá el jueves al mediodía rumbo a San Luis, donde continuará su preparación para la máxima cita del fútbol.

Allí disputará un último amistoso frente a Bosnia y Herzegovina el próximo 6 de junio, encuentro que servirá para ultimar detalles antes del estreno mundialista.

Panamá iniciará su participación en la Copa Mundial 2026 el 17 de junio, cuando se enfrente a Ghana en la ciudad de Toronto, en un compromiso que marcará el comienzo de una nueva aventura para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen.