Panamá vs República Dominicana previa| La 'Sele' se presentará en casa por última vez antes del Mundial 2026

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, desde las 7:45 pm (antesala 6:30 p.m.) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá afrontará este miércoles 3 de junio una cita especial cuando reciba a República Dominicana en el Estadio Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido amistoso que servirá como despedida oficial ante su afición antes de emprender el viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro está programado para las 7:45 p.m. y forma parte de la recta final de preparación del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El compromiso representa la última presentación de los canaleros en suelo panameño antes de su debut mundialista. Desde que se anunció el encuentro, la expectativa de los aficionados ha sido alta, al punto que las entradas se agotaron para acompañar al conjunto nacional en esta despedida cargada de simbolismo y optimismo.

Más allá del resultado, el amistoso será una oportunidad para que Christiansen continúe afinando detalles tácticos, observe variantes en distintas zonas del campo y administre las cargas físicas de varios jugadores que forman parte de la convocatoria mundialista. El cuerpo técnico busca llegar en las mejores condiciones posibles al torneo, donde Panamá disputará su segunda participación en una Copa del Mundo.

Según datos estadísticos de la Federación Panameña de Fútbol, los panameños registran cinco victorias y un empate frente a los dominicanos en seis enfrentamientos, con saldo de 11 goles anotados y apenas tres recibidos. El antecedente más reciente se produjo durante las eliminatorias rumbo a Catar 2022, cuando la 'Sele' se impuso por 3-0.

"Debemos hacer un buen partido para irnos satisfechos y pensar en el Mundial", manifestó el jugador panameño Cristian Martínez, en el último entrenamiento previo al encuentro.

Para República Dominicana, el duelo también tendrá un significado especial. El conjunto caribeño considera este partido una prueba de alto nivel frente a una de las selecciones más competitivas de la región de Concacaf, mientras continúa su proceso de crecimiento internacional.

Tras el encuentro en el Rommel Fernández, Panamá continuará su preparación con otro amistoso internacional, el sábado 6 de junio frentre a Bosnia y Herzegovina en San Luis, Estados Unidos, antes de enfocarse plenamente en el inicio de la Copa del Mundo.

La misión será llegar con confianza y ritmo competitivo al debut mundialista, mientras la afición canalera espera despedir a su selección con una noche de fiesta y respaldo total en las gradas.

"Sabemos que este partido más que una despedida, tiene su importancia para que el equipo tenga esa fortaleza de irnos bien felices", expresó el panameño Roderick Miller. "Y allá con Bosnia, demostrar y dar lo mejor por Panamá para ir bien a la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva hacia el Mundial está en marcha y el choque ante República Dominicana será el último capítulo de Panamá en casa antes de afrontar el desafío más importante del fútbol internacional.

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