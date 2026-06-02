EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección mundialista de Panamá se enfrentará a República Dominicana en partido de despedida que se jugará el miércoles 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ya se informó que está todo vendido y solo resta disfrutar del partido que iniciará a las 7:45 pm.