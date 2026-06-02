Panamá condena ataque iraní contra buque de bandera panameña en aguas del golfo Pérsico

La embarcación fue impactada por proyectiles mientras navegaba en la región. Las autoridades precisaron que no se reportaron heridos civiles entre los miembros de la tripulación.

Ciudad de Panamá/La República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente el ataque atribuido a la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V, incidente ocurrido este lunes tras culminar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Cancillería panameña, la embarcación fue impactada por proyectiles mientras navegaba en la región. Las autoridades precisaron que no se reportaron heridos civiles entre los miembros de la tripulación.

El Gobierno panameño expresó su rechazo a cualquier acción que comprometa la seguridad de la marina mercante internacional y el comercio marítimo. En ese sentido, destacó que Panamá, como principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal de Panamá, mantiene una posición firme frente a actos de violencia que pongan en riesgo la navegación comercial.

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“Panamá rechaza categóricamente cualquier acto de coacción o violencia que ponga en peligro la marina mercante y el comercio marítimo global”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el país hizo un llamado a poner fin a este tipo de ataques contra embarcaciones comerciales neutrales, advirtiendo sobre las consecuencias que estos hechos generan para la seguridad marítima en la región del golfo Pérsico.

La Cancillería también recordó que Panamá ocupa actualmente un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde donde continuará promoviendo el respeto al derecho internacional y la protección de las rutas marítimas internacionales.