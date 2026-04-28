Panamá recibe respaldo internacional tras acciones que afectan buques con su bandera

La declaración concluye con un mensaje de respaldo directo al país: “Nos solidarizamos con Panamá”, reiterando además su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica frente a posibles amenazas.

Los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron una declaración conjunta en la que expresan su respaldo a la soberanía de Panamá, en medio de tensiones relacionadas con el comercio marítimo internacional.

En el pronunciamiento, publicado este 28 de abril por la Oficina del Portavoz, los países firmantes advirtieron sobre lo que califican como una “presión económica selectiva” por parte de China, así como recientes acciones que habrían afectado a buques con bandera panameña.

Según el documento, estas medidas se producen tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, y constituyen, según los firmantes, un intento de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de los países de la región.

“Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida”, señala el texto.

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Los países también advirtieron que cualquier acción que socave la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región, en un contexto donde el istmo mantiene un rol estratégico clave en el tránsito global de mercancías.

La declaración concluye con un mensaje de respaldo directo al país: “Nos solidarizamos con Panamá”, reiterando además su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica frente a posibles amenazas.

En tanto, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, aseguró que el país ha respondido con firmeza ante las situaciones denunciadas, en particular las vinculadas a buques con bandera panameña.

Panamá de manera muy firme y contundente ha rechazado cualquier medida discriminatoria que pueda tomarse en contra de nuestras flotas y ha reclamado respeto y un trato conforme a las directrices y enunciados principales del sistema comercial del mundo. Esperamos que los países sean consecuentes con ese ordenamiento internacional, que se dejen de aplicar medidas coercitivas que son contrarias a ese espíritu del comercio internacional y que ese comercio pueda desenvolverse de una manera normal, sin obstáculo de algunos países que pretenden tomar represalias injustificadas”, manifestó

Este pronunciamiento se da en medio de un escenario geopolítico marcado por crecientes tensiones en torno al comercio internacional y la influencia de potencias en rutas marítimas clave, donde Panamá ocupa una posición estratégica por su conectividad y relevancia logística.