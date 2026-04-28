Canal de Panamá enfrenta alta demanda, alerta por fenómeno de El Niño y sigue diálogo en río Indio

Sobre las protestas de residentes de la cuenca del río Indio, quienes se oponen a la construcción de un embalse que implicaría su reasentamiento, el ministro aseguró que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aseguró que el canal de Panamá enfrenta un aumento sostenido en la demanda de tránsitos, impulsado por factores internacionales, mientras se mantiene en monitoreo ante posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Icaza explicó que el conflicto en Medio Oriente ha generado un incremento en el uso de la vía interoceánica, contrario a las proyecciones iniciales del Gobierno.

“Hemos visto, producto del conflicto en Medio Oriente, aumento de demanda de tránsito por el canal de Panamá”, afirmó.

Detalló que, al momento de elaborar el presupuesto 2026, se contemplaba un posible impacto negativo en el comercio global debido a tensiones arancelarias entre países. Sin embargo, ese escenario no se concretó y, por el contrario, se ha registrado un mayor dinamismo en el tránsito marítimo.

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“En este momento estamos viendo días de 41 tránsitos, cosa que no es lo común; típicamente, el canal de Panamá maneja un promedio de 34 a 35 por día, y lo máximo, digamos, promedio es de 36 a 38", remarcó.

El ministro indicó que este aumento ha podido ser absorbido gracias a la capacidad operativa del Canal, que mantiene sus servicios bajo estándares de eficiencia y planificación.

“El aumento de demanda lo hemos podido absorber; ese es el mensaje clave, que el canal de Panamá está preparado para absorber esa demanda adicional”, subrayó.

También explicó que el sistema de reservas permite a los clientes programar sus tránsitos con antelación, mientras que los cupos de subasta responden a la dinámica del mercado y no a limitaciones operativas.

“La subasta no obedece a una situación de escasez de tránsito o de calado, sino por una reacción del mercado, un aumento de la demanda, producto de una situación externa que el canal no ha ocasionado”, agregó.

En ese sentido, mencionó que recientemente un buque llegó a pagar hasta 4 millones de dólares por un cupo en subasta, aunque aclaró que este tipo de montos no representan el promedio de tarifas, las cuales se ubican entre $350 o $380 mil dólares.

“Son clientes que toman decisiones de cambiar la ruta, en este caso, por ejemplo, era un contrato de un producto energético que tenía que cumplir con el contrato, y como parte de una decisión empresarial económica, tenía que cruzar el canal de Panamá inmediatamente y accedió a uno de los cupos que había por subasta”, detalló.

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Impacto por fenómeno de El Niño

En cuanto a las condiciones climáticas, Icaza señaló que el país se mantiene en vigilancia ante la posibilidad de un evento severo del fenómeno de El Niño hacia el tercer trimestre de 2026.

Explicó que, actualmente, los niveles de los lagos que alimentan la operación del Canal se mantienen en rangos adecuados, lo que brinda cierta estabilidad en el corto plazo.

“Esperemos que no se dé con la intensidad que se está pronosticando en este momento”.

El monitoreo se realiza a través del comité de recursos hídricos, evaluando constantemente los pronósticos y el comportamiento de los niveles en los lagos Gatún y Alajuela.

En el caso del lago Gatún, detalló que se encuentra en 85.9 pies de altura, de un máximo de 89. "Sentimos que tenemos un nivel de los lagos adecuado, pero también dependerá de qué tan severo y prolongado sea", precisó.

Diálogo por protestas en río Indio

Sobre las protestas de residentes de la cuenca del río Indio, quienes se oponen a la construcción de un embalse que implicaría su reasentamiento, el ministro aseguró que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo.

Indicó que desde junio de 2025 se han desarrollado plataformas participativas, incluyendo siete ciclos de reuniones con las comunidades, con niveles de participación de hasta 70%.

Asimismo, recordó que se presentó un acuerdo colectivo que establece el marco de compensación para las familias que deberán ser reubicadas.

“Vamos a atender conforme a ese marco de compensación para reasentamiento, vamos a cumplir con ese compromiso", enfatizó.

Icaza reiteró que las conversaciones continuarán con el objetivo de lograr consensos, mientras se avanza en el proyecto considerado clave para la seguridad hídrica del Canal.

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