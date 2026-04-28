Los siete panameños que permanecen detenidos en Cuba continúan con proceso judicial

El Estado panameño sigue llevando la asistencia consular y la defensa jurídica de los jóvenes panameños que enfrentan una investigación penal en la isla.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los siete panameños que aún permanecen detenidos en Cuba continúan enfrentando el proceso de investigación, juicio y, eventualmente, la sentencia por las acusaciones que pesan sobre ellos, de acuerdo a las leyes de la isla, por el delito de propaganda contra el orden constitucional.

Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, al referirse al estatus del grupo de panameños que aún permanecen recluidos en la prisión Villa Marista, en La Habana.

“Los panameños fueron obviamente acusados de violar normas en contra de la República de Cuba; lo que ocurrió con las tres panameñas –que retornaron al país el pasado sábado– ha sido un gesto de amistad de Cuba hacia Panamá”, señaló el canciller.

El Estado panameño sigue llevando la asistencia consular y la defensa jurídica de los siete acusados, así como la protección diplomática que corresponde.

Sin embargo, agregó el canciller que se siguen haciendo igualmente las gestiones para traerlos de vuelta al país.

Los panameños que enfrentan el proceso judicial en la isla del Caribe son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco

La Cancillería enfatizó que la prioridad institucional es obtener resultados mediante canales oficiales y precisos, evitando que el debate público interfiera en las gestiones legales y diplomáticas que se realizan actualmente en territorio cubano.

A primeras horas de la mañana del pasado sábado 25 de abril retornaron las tres ciudadanas panameñas que habían sido detenidas en Cuba, después de ser liberadas el viernes 24 de abril.

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