Panameñas que habían sido detenidas en Cuba llegan a Panamá; otros 7 siguen prisioneros en la isla

El Gobierno de Panamá calificó esta liberación como un gesto de “humanidad y amistad” entre ambos países.

A primeras horas de la mañana de este sábado 25 de abril llegaron a Panamá las tres ciudadanas panameñas que habían sido detenidas en Cuba, quienes fueron liberadas el viernes 24 de abril.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería de la República, el retorno de las panameñas se dio porque colaboraron durante el proceso bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a la legislación penal cubana.

Las liberadas son Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, quienes fueron recibidas por sus familias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

"Estoy contenta. Están bien, gracias a Dios", dijo una de las madres de las mujeres, que agradeció la respuesta de las autoridades y el apoyo ofrecido durante todo el proceso.

El Gobierno de Panamá calificó esta liberación como un gesto de “humanidad y amistad” entre ambos países.

El caso

El pasado 2 de marzo de este 2026 fueron detenidos diez panameños en Cuba. 48 horas después se conoció que ya habían sido formalmente instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional, basado en el artículo 124 del Código Penal cubano, confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La acusación formulada se sustentó en que, presuntamente, habrían incitado contra el orden social y el Estado socialista mediante material considerado propagandístico por el sistema judicial cubano.

Según el sistema de justicia de Cuba, una vez formulados los cargos, el proceso entra en una fase investigativa que puede extenderse hasta por 90 días, periodo en el cual las autoridades recaban pruebas, testimonios y otros elementos antes de definir si el caso pasa a juicio.

Durante este tiempo, los detenidos están bajo custodia en instalaciones del órgano de Seguridad del Estado conocidas como Villa Marista, una prisión ubicada en La Habana, en la que permanecen detenidos políticos.

Con la imputación formal, los ciudadanos panameños enfrentan penas que van de tres a ocho años de prisión, las cuales podrían aumentar hasta diez años si las autoridades determinan que se utilizaron medios digitales o audiovisuales para difundir los mensajes investigados.

Gestiones de la Cancillería

Desde que se conoció el caso, la Cancillería de Panamá inició las gestiones con el gobierno de Cuba para brindar toda la ayuda posible a los panameños. Esas gestiones resultaron en la liberación de las panameñas que hoy llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Sin embargo, otros siete ciudadanos siguen detenidos en Cuba.

Estos son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco

El pasado 25 de marzo, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con los panameños y sostuvo un extenso diálogo, comprobando el estado de salud, además de conocer que están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal.

En ese encuentro se comprometió a reunirse con sus familiares en Panamá y les expresó el mensaje de apoyo del presidente José Raúl Mulino y su empeño en buscar una solución, siempre respetando las leyes cubanas.

Aunque el canciller "piensa que fueron engañados, usados y ahora están frente a la situación un poquito sensible", recalcó que Panamá defenderá a sus ciudadanos, independientemente de las circunstancias del caso.

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