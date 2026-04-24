Liberan a tres panameñas en Cuba; Panamá mantiene gestiones por otros detenidos

Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán las gestiones diplomáticas para lograr la pronta resolución de la situación de los ciudadanos panameños que aún permanecen en territorio cubano.

El Gobierno de Panamá informó que este viernes las autoridades de Cuba dispusieron la liberación y salida del territorio cubano de tres ciudadanas panameñas, en lo que calificó como un gesto de “humanidad y amistad” entre ambos países.

Las liberadas fueron identificadas como Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, quienes, según el comunicado oficial, colaboraron durante el proceso bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a la legislación penal cubana.

El Ejecutivo panameño expresó su agradecimiento al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, así como a otras autoridades, por facilitar este desenlace.

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Asimismo, destacó que desde el inicio del caso, el presidente José Raúl Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, protección diplomática y asistencia consular de los 10 panameños detenidos en la isla.

El Gobierno también reconoció la labor del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, por el acompañamiento brindado a los detenidos y la atención constante a su situación.

Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán las gestiones diplomáticas para lograr la pronta resolución de la situación de los ciudadanos panameños que aún permanecen en territorio cubano.

Lista de panameños detenidos en Cuba