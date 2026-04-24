Jamón picnic que se venderá en las Naviferias será 100% panameño

En lo que va del año, las tiendas del IMA han comercializado 48 millones de libras de arroz 100% panameño.

Panamá/El jamón tipo “picnic” que se comercializará en las Naviferias de este año será 100% de producción nacional, tras un acuerdo alcanzado entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y los porcinocultores del país. Así lo anunció el director de la entidad, Nilo Murillo, durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en La Villa de Los Santos.

Murillo destacó que esta medida busca fortalecer la producción local y garantizar que los productos ofrecidos en estas ferias provengan directamente del sector agropecuario panameño.

En la misma intervención, el funcionario informó que, en lo que va del año, las tiendas del IMA han comercializado 48 millones de libras de arroz 100% panameño, como parte de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino para respaldar a los productores nacionales.

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El titular del IMA también adelantó la apertura de nuevas tiendas en distintos puntos del país, específicamente en Cañazas, Aguadulce, Río Hato, Calobre y Soná. Estas nuevas instalaciones buscan ampliar el acceso a alimentos a bajo costo, beneficiando a más familias panameñas.

Con estas acciones, el IMA refuerza su papel en la distribución de productos básicos, al tiempo que promueve el consumo de alimentos nacionales y el desarrollo del sector agropecuario.