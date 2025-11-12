IMA garantiza abastecimiento de arroz en agroferias y estabilidad de precios para los próximos meses

El anuncio se dio durante una reunión celebrada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, en la que participaron autoridades del IMA y representantes de los molinos, quienes discutieron temas relacionados con la compra del grano, la fórmula de pago, la calidad y la frecuencia de entrega.

Penonomé, Coclé/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y representantes de la industria molinera garantizaron el abastecimiento de arroz en las agroferias del país durante los próximos meses, manteniendo el precio actual del grano y la compra a los productores nacionales.

Durante el encuentro, los molineros aseguraron una oferta suficiente para cubrir la demanda interna y se comprometieron a adquirir el producto local a un precio estándar de 28 dólares por quintal, ajustado según la zona de producción y la calidad del arroz.

“Más allá del carácter de ley, es un tema moral para proteger a nuestros productores y la industria molinera”, destacó Nilo Murillo, titular del MIDA. Consultado sobre la posibilidad de importaciones, Murillo explicó que estas se evaluarán una vez concluya la primera cosecha de producción nacional, la cual permitirá conocer el nivel real de abastecimiento y las necesidades del mercado interno.

“Como país deficitario, sí hay un porcentaje grande que se tiene que importar; pues lo hacemos por medio del Tratado de Libre Comercio y los otros tratados y compromisos que tenemos internacionales”, señaló Ivanna Quintero, Asociación Nacional de Molineros. El precio del arroz, por su parte, se mantendrá estable, sin variaciones para los consumidores finales.

El director Murillo también informó que se han sostenido reuniones constantes con los productores nacionales para garantizar la compra del arroz local, y adelantó que la institución planifica la adquisición de 120 mil quintales a partir de enero de 2026. Asimismo, el IMA realiza un inventario nacional de hectáreas sembradas con el fin de determinar la disponibilidad total del grano.

Con información de Nathali Reyes