'Solo se limpia cada 9 de enero': Ciudadanos denuncian falta de mantenimiento en monumento a los Mártires

Ciudad de Panamá, Panamá/El monumento dedicado a los caídos del 9 de enero de 1964, ubicado en la avenida de los Mártires, uno de los espacios históricos más emblemáticos del país, presenta un evidente estado de abandono, marcado por la acumulación de basura, signos de deterioro y la ausencia de mantenimiento regular.

En el lugar donde se erige la representación de los estudiantes panameños intentando izar la bandera nacional, se observa una gran cantidad de desechos, además de daños visibles en la estructura, lo que genera preocupación entre ciudadanos y transeúntes que a diario circulan por la zona.

De acuerdo con testimonios recogidos en el sitio, el monumento no solo es utilizado como punto de depósito de basura, sino también como espacio para que personas en situación de calle hagan sus necesidades, lo que agrava el deterioro y atenta contra el valor simbólico del lugar. Los ciudadanos coinciden en que la falta de mantenimiento es una constante y cuestionan la ausencia de una entidad responsable que garantice la conservación de estos espacios históricos.

Otro de los reclamos recurrentes es la necesidad de trabajos básicos, como pintura, limpieza continua y vigilancia, para evitar que el sitio siga siendo objeto de vandalismo y uso indebido. Una de las principales interrogantes planteadas por la ciudadanía es a qué institución le corresponde el mantenimiento de estos monumentos históricos. Hasta el momento, no existe una postura clara por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas y llamados a una mayor responsabilidad institucional.

Lo que sí reconocen los transeúntes es que el monumento suele ser limpiado solo cada 9 de enero, en el marco de los actos conmemorativos, mientras que el resto del año permanece en condiciones deplorables.

Ante esta situación, ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que asuman el cuidado permanente de los monumentos históricos, no solo como espacios físicos, sino como símbolos de la memoria, la soberanía y la identidad nacional.

