EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información sobre Mojtaba Jamenei y otros aliados

"Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", señaló el Departamento de Estado.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.

"Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", señaló el Departamento de Estado.

Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que "su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa".

El programa "Recompensas por Justicia" del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.

El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.

El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional. El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está "herido y probablemente desfigurado".