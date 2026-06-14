EEUU e Irán anuncian acuerdo y fin de la guerra

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra. Agregó que Trump "podría" ir.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos e Irán llegaron este domingo a un acuerdo de paz y a un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio se realizará una ceremonia de firma en Ginebra.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

El primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif, publicó en X que un acuerdo "ha sido ALCANZADO".

Poco después de Sharif y de Trump, Irán confirmó el acuerdo de paz.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo al lunes que el acuerdo con Estados Unidos pone un "fin inmediato a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los distintos frentes, incluido el Líbano", respondió en la televisión estatal el diplomático.

Agregó que Irán salió vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró Gharibabadi.

Apenas horas antes, Teherán había prometido represalias contra un ataque de Israel al grupo proiraní Hezbolá en los suburbios de Beirut, que amenazó con frenar el acuerdo.

"Solución diplomática"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra. Agregó que Trump "podría" ir.

"Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté", dijo Vance a Fox News cuando fue consultado sobre la ceremonia del 19 de junio.

Sharif hizo el anuncio y agradeció a Washington y a Teherán "por encontrar una solución diplomática al conflicto".

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", escribió Sharif, quien también agradeció a los líderes de Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en la mediación en la guerra.

Un día antes del inicio de la cumbre del G7 en Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que el recién alcanzado acuerdo será un punto clave de discusión para las grandes potencias durante los tres días del encuentro.

"El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán", dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.

El lunes recibirá en la ciudad a orillas del lago Lemán a Donald Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

En la mañana del domingo, Trump culpó a Israel por demorar la firma del acuerdo con su ataque aéreo a Beirut.

La última vez que Israel realizó un ataque en la capital libanesa, desencadenó uno de los golpes más fuertes contra un alto el fuego que se mantuvo en gran medida desde abril, con Irán lanzando una andanada de misiles en represalia e Israel respondiendo con ataques.

Teherán demandó desde el principio que cualquier acuerdo debía incluir a Líbano, donde Israel adelanta una campaña contra Hezbolá.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con ataques a Israel y a aliados en la región, y bloqueo en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural. Estados Unidos respondió con un bloqueo del tráfico en todos los puertos iraníes.