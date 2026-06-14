Irán considera 'inútil continuar' las negociaciones con EEUU 'si' no se cumplen los compromisos

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.

Teherán, Irán/El jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que es "inútil" continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Israel, su aliado, atacara los suburbios de la capital del Líbano.

"La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo", dijo Qalibaf en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino", añadió.

Por su parte, el general de brigada Mohamad Jafar Asadi, subcomandante del máximo mando militar de Irán, declaró a la agencia de noticias Defa Press que "Sin lugar a dudas, estos crímenes no quedarán sin respuesta".

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Tres muertos en bombardeos israelíes en el sur de Beirut, según la Defensa Civil

La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

En un comunicado, la agencia indicó que "se recuperaron los cuerpos de tres mártires de entre los escombros y seis heridos" fueron trasladados al hospital tras el bombardeo, ocurrido en la zona de Ghobeiry.

Previamente, Israel había informado de ataques contra la periferia sur de Beirut por segunda vez en una semana, así como en el sur del país, tras afirmar que tres drones lanzados desde Líbano impactaron su territorio.

El ejército realizó ataques "en el barrio de Dahiyeh, en Beirut (…) en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz.

"Israel no tolerará ningún ataque contra su territorio", añade la nota.

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En tanto, el ejército israelí declaró haber "atacado con precisión" una infraestructura de Hezbolá en el sur de Beirut.

Poco antes, tres drones presuntamente lanzados por Hezbolá desde Líbano impactaron en el norte de Israel sin causar víctimas, según el ejército israelí.

Irán ya había advertido a Israel de que atacar la capital libanesa constituía una línea roja, argumento que había utilizado para justificar los disparos de misiles contra el Estado hebreo hace una semana.

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.