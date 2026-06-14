Mundial 2026 resultado | Suecia protagoniza otra goleada en la jornada dominical

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Monterrey, México/Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 luego del empate entre Países Bajos y Japón.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al 84'.

Ayari abrió el marcador al minuto siete y Alexander Isak amplió la ventaja al 30.

Omar Rekik descontó de cabeza por los tunecinos al minuto 43, pero poco después de iniciado el segundo tiempo Suecia aprovechó un error defensivo del capitán africano Ellyes Skhiri y marcó el 3-1 por conducto de Viktor Gyökeres.

Svanberg hizo el cuarto gol al 84' segundos después de entrar a la cancha de cambio y al minuto 90+6 Ayari cerró la goleada.

Oficialmente 50.987 aficionados asistieron al estadio de Monterrey donde algunos fanáticos abuchearon las pausas de rehidratación, criticadas por algunos entrenadores y futbolistas.

En la actividad previa del grupo F Japón y Países Bajos empataron en Dallas 2-2.

Alineaciones:

Suecia: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf (cap) - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson 90+1), Jesper Karlström (Mattias Svanberg 84), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall 65), Yasin Abbas Ayari - Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud 65) - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Anthony Elanga 90). DT: Graham Potter.

Túnez: Abdelmouhib Chamakh - Yan Valery (Hadj Mahmoud 72), Montassar Talbi, Omar Rekik, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Abdy - Rani Khedira (Ismaël Gharbi 83), Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (cap) (Elias Achouri 72) - Elias Saad (Sebastian Tounekti 72), Anis Ben Slimane (Firas Chaouat 84). DT: Sabri Lamouchi.