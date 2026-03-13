Cable & Wireless Panamá confirma que cumplen resolución emitida por Acodeco

Ciudad de Panamá/Cable & Wireless Panamá confirmó que recibió la resolución de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) que anunció "la suspensión provisional de cualquier aumento en las tarifas de los planes de telefonía celular en el país, mientras avanza una investigación administrativa por presuntas prácticas monopolísticas absolutas contra dos empresas del sector".

"En Cable & Wireless Panamá respetamos plenamente las decisiones y los procesos de las autoridades competentes. Hemos recibido la resolución emitida por Acodeco, cumplido con lo estipulado en la misma y nos encontramos revisando su alcance y contenido con nuestro equipo legal y regulatorio", indicó en comunicado la empresa telefónica.

Concluye el comunicado de Cable & Wireless Panamá que la "empresa opera siempre en estricto cumplimiento de la legislación vigente y mantiene su compromiso de colaborar de manera transparente con las autoridades".