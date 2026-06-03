Clima en Panamá: Imhpa mantiene vigilancia por lluvias, crecida de ríos y riesgo de deslizamientos

El instituto advirtió que en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían registrarse, además de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento. Asimismo, recomendó mantener precaución cuando las tormentas ocurran en zonas marítimas.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles 3 de junio se prevén aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica en diversos sectores del país, por lo que mantiene un aviso de vigilancia ante la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se pronostican lluvias aisladas y dispersas, mientras que en la tarde se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, acompañados de aguaceros aislados en otros sectores de la vertiente. En horas de la noche se esperan aguaceros aislados en Guna Yala y Costa Arriba de Colón, con probabilidad de lluvias aisladas en el resto de la región.

En la vertiente del Pacífico, existe probabilidad de lluvias aisladas en el resto de la provincia de Panamá, Panamá Oeste y zonas costeras. Para la mañana se pronostican aguaceros dispersos con actividad eléctrica en áreas marítimas y sectores de Panamá, además de aguaceros aislados en Darién, Panamá Oeste, Los Santos, Coclé y el sur de Veraguas.

Durante la tarde, las condiciones más intensas se concentrarán en Chiriquí, Veraguas y Coclé, donde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica. En el resto del país se prevén aguaceros aislados, pero fuertes, acompañados de descargas eléctricas. Para la noche continuarán los aguaceros aislados con actividad eléctrica en Darién, el este de Panamá y el golfo de Panamá, mientras que en el resto de la vertiente persistirá la probabilidad de lluvias aisladas.

El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 16°C en la cordillera Central y entre 21°C y 26°C en el resto del territorio nacional. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 20°C y 24°C en la cordillera Central y entre 27°C y 32°C en las demás regiones del país.

En cuanto al viento, durante la mañana se esperan vientos variables con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Para la tarde y la noche predominarán vientos del sur al noroeste con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.0 y 1.7 metros y periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico se prevén olas entre 0.3 y 1.6 metros de altura y periodos de 14 a 18 segundos, por lo que se recomienda precaución debido a la posibilidad de corrientes de resaca.

Los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre 4 y 8, con niveles de riesgo que van de moderados a muy altos en el país.

El instituto advirtió que en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían registrarse, además de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento. Asimismo, recomendó mantener precaución cuando las tormentas ocurran en zonas marítimas.

La entidad también alertó que los suelos presentan un alto porcentaje de saturación en las regiones oriental y occidental del país, lo que aumenta la probabilidad de crecidas de ríos y quebradas, así como de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

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