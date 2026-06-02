Alcalde de Colón anuncia desvinculación de más de 300 funcionarios por derogación de manual de funcionamiento

De acuerdo con los ediles, la derogación buscaba eliminar al menos ocho cargos gerenciales dentro de la estructura municipal

Colón/La aprobación por insistencia del Acuerdo 1014039 por parte del Consejo Municipal de Colón ha abierto un escenario de incertidumbre dentro de la administración local, luego de que el alcalde Diógenes Galván advirtiera que más de 300 funcionarios municipales serán desvinculados como consecuencia de la medida.

Según explicó el alcalde, el acuerdo deja sin efecto el Manual de Funcionamiento del Municipio establecido mediante el Acuerdo 1014007, situación que obliga a la administración a ejecutar las desvinculaciones tras la publicación de la normativa en la Gaceta Oficial.

“Ellos lo pasaron por insistencia, salió ya en la Gaceta y yo tengo que cumplirlo porque eso es la ley, si no entro en desacato”, manifestó Galván.

El alcalde sostuvo que la Contraloría General no puede refrendar una planilla que ya no tiene sustento legal y aseguró que la decisión responde a un mandato aprobado por los 11 representantes del distrito. No obstante, indicó que tres de ellos se han acercado posteriormente para expresarle que la medida debe ser revisada y que consideran que cometieron un error al respaldarla.

Galván insistió en que la situación deja al Municipio sin un manual de funcionamiento vigente y que las consecuencias van más allá de las desvinculaciones laborales.

En estos momentos la Alcaldía no tiene manual de funcionamiento. Allí dentro están todos los funcionarios que fueron nombrados desde el 1 de julio de 2024”, señaló.

Asimismo, cuestionó la eliminación de direcciones municipales que actualmente desarrollan funciones consideradas importantes para la comunidad. Entre ellas mencionó la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que participa en los procesos de titulación que se realizan en beneficio de residentes del distrito.

“La defenestraron, y así mismo las otras direcciones”, afirmó. El alcalde también advirtió que el impacto de la medida no se limita a la Alcaldía de Colón, sino que alcanzará a las juntas comunales.

Por su parte, representantes de corregimiento sostienen una versión distinta sobre el alcance de la decisión. De acuerdo con los ediles, la derogación buscaba eliminar al menos ocho cargos gerenciales dentro de la estructura municipal, cuyos titulares perciben salarios superiores a los 2,000 dólares mensuales.

Carlos Lima, representante de Buena Vista, defendió la medida argumentando que el municipio atraviesa limitaciones presupuestarias.

Es un abuso que ganen 2,500 dólares cada gerente y se les está diciendo que no hay recursos. Es tiempo de que todos hagamos contención del gasto. Nosotros, como juntas comunales, nos hemos bajado el presupuesto y no es justo que nos mantengamos sin personal mientras en la alcaldía se pagan este tipo de salarios”, expresó.

La diferencia entre ambas versiones mantiene la incertidumbre sobre el verdadero alcance de la medida y sus efectos en la estructura administrativa del Municipio de Colón.

Con información Néstor Delgado.