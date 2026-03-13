Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026| Kristine Jiménez: judoca olímpica panameña visita oficinas de comité organizador

La cita deportiva se llevará a cabo entre el 12 y 25 de abril de este año en la capital panameña

Panamá/La judoca veragüense Kristine Jiménez, visitó las instalaciones del Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde conoció los avances en la planificación del evento multideportivo.

Jiménez, dos veces atleta olímpica, doble medallista en Juegos Panamericanos y medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, recorrió las instalaciones y compartió con el equipo de trabajo del comité organizador.

Durante su visita, la atleta destacó el trabajo que se viene realizando para la organización de los Juegos.

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"Me da mucha alegría estar acá visitando las instalaciones en el camino hacia los Juegos Suramericanos de la Juventud. De verdad quiero felicitarlos, porque se nota el enorme trabajo que están haciendo para que estos juegos salgan a la perfección", comentó.

La judoca también resaltó el impacto que tendrá el evento en las nuevas generaciones. "Lo más importante es que nuestra juventud pueda hacer mucho más deporte, y que quienes vean este evento también se sientan inspirados para que en el futuro tengamos aún más deportistas de alto rendimiento".

Actualmente, Jiménez se encuentra enfocada en su preparación para el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrará en la Ciudad de Panamá a mediados del mes de abril, con la participación de la selección nacional de judo.

"Este mes tenemos varios eventos aquí en Panamá y uno de los más importantes es el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos muy emocionados porque la preparación ha sido bastante buena”.

La atleta también compartió un mensaje para los jóvenes que participarán en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

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"Participar en unos juegos siempre es una experiencia increíble. Aprendes un montón, te llevas recuerdos para toda la vida y disfrutas mucho el ambiente que se vive".

Finalmente, Jiménez animó a los atletas juveniles a aprovechar la experiencia.

"Mucho ánimo para nuestros atletas juveniles. Que disfruten esta experiencia al máximo, porque los juegos también son para gozarlos. Panamá 2026 está A Otro Nivel".

Información del JSJ Panamá 2026