Panamá/La emoción crece minuto a minuto. La Selección de Panamá ya se prepara para abandonar su hotel de concentración y emprender el recorrido hacia el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde esta noche enfrentará a República Dominicana en el último partido en suelo panameño antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen viven una jornada especial, marcada por la expectativa de miles de aficionados que han agotado todas las entradas para este compromiso de despedida. El ambiente en los alrededores del hotel y en las principales vías de acceso al coloso de Juan Díaz refleja la ilusión que existe en el país por acompañar a la selección en este momento histórico.

Durante la salida del equipo nacional, los fanáticos esperan brindar una cálida despedida a los jugadores que representarán a Panamá en la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Banderas, camisetas y mensajes de apoyo forman parte del colorido que acompaña a la delegación canalera en su traslado hacia el estadio.

Este encuentro ante República Dominicana será la última oportunidad para que la afición panameña vea en acción a la selección antes del inicio del torneo más importante del fútbol mundial. Por ello, se espera una atmósfera de fiesta tanto en el trayecto hacia el estadio como dentro del recinto deportivo.

Luego de este compromiso, la delegación nacional viajará este jueves hacia los Estados Unidos, donde continuará con su fase final de preparación. Antes del debut mundialista, Panamá disputará un último amistoso frente a Bosnia y Herzegovina, encuentro que servirá para afinar los últimos detalles de cara al estreno en la Copa del Mundo.

Bienvenidos a la transmisión EN VIVO de la salida de la Selección de Panamá rumbo al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, una cobertura especial para acompañar cada instante de la despedida mundialista de la Roja ante su afición.