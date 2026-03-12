Panamá gana 46 medallas en el Centroamericano de Karate y apunta a los Suramericanos de la Juventud

Entre los nombres más destacados del campeonato sobresalen los de Ian Mata y Desiree Frías, quienes conquistaron medallas de oro en sus respectivas categorías.

Panamá/La selección nacional de Panamá firmó una destacada actuación en el Campeonato Centroamericano de Karate, disputado en Managua, Nicaragua, al conquistar 46 medallas y consolidar el crecimiento de esta disciplina en el país.

Los detalles de este logro fueron revelados en entrevista exclusiva para TVMAX por el presidente de la Federación Panameña de Karate, Eduardo Frías, quien analizó el desempeño del equipo nacional y la proyección de los atletas de cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebrarán en Panamá del 12 al 25 de abril.

Durante la conversación, Frías destacó que la delegación panameña tuvo una participación histórica tanto por la cantidad de atletas como por el número de medallas obtenidas en el torneo regional.

“Queremos destacar que la Federación Panameña de Karate logró con su selección nacional 46 medallas en el campeonato centroamericano. Viajamos con una delegación de 90 atletas y logramos disputar 52 combates por medallas”, explicó el dirigente en declaraciones exclusivas a TVMAX.

El balance final dejó un saldo de 11 medallas de oro, además de varias preseas de plata y bronce, consolidando una de las participaciones más exitosas de Panamá en este tipo de competencias regionales.

Frías subrayó que uno de los factores determinantes del éxito fue la fortaleza mental de los competidores panameños, especialmente en los combates decisivos por el podio.

“El análisis técnico del rendimiento destaca la fortaleza mental del equipo. Ganamos 26 de las 31 disputas por la medalla de bronce, algo que refleja la capacidad competitiva de nuestros atletas en momentos de presión”, señaló.

Las categorías juveniles marcan la diferencia

El dirigente también resaltó que el mayor impulso en el medallero llegó desde las categorías formativas, especialmente en sub-12, sub-14 y junior, que fueron claves para el posicionamiento de Panamá dentro del campeonato.

“En esas tres categorías logramos 27 medallas, lo que permitió que Panamá se ubicara en la segunda posición del medallero en esos bloques”, explicó Frías.

En el medallero general del campeonato centroamericano, Panamá finalizó en la tercera posición, aunque el sistema de competencia también evalúa los resultados por categorías, permitiendo medir el desarrollo del deporte en cada etapa.

Otro aspecto relevante fue el aporte de los clubes nacionales. De los 56 clubes afiliados a la federación, 16 aportaron atletas a la selección nacional, y todos lograron subir al podio.

“El medallero nacional contó con el aporte de 16 clubes y los 16 lograron medallas, lo que demuestra que el crecimiento del karate se está dando en todo el país”, afirmó.

Atletas que apuntan a los Juegos Suramericanos

Entre los nombres más destacados del campeonato sobresalen los de Ian Mata y Dessire Frías, quienes conquistaron medallas de oro en sus respectivas categorías.

Mata se coronó campeón en combate, mientras que Frías obtuvo el primer lugar en kumite femenino -48 kilogramos en la categoría junior, confirmando su crecimiento dentro del circuito internacional.

“Dentro de los medallistas están los atletas que nos van a representar en los Juegos Suramericanos. Ian Mata y Dessire Frías lograron medallas de oro en sus categorías”, destacó Frías.

El dirigente también resaltó la proyección internacional de Frías, quien viene de obtener importantes resultados fuera del país.

“Desiree viene de ganar los Juegos Centroamericanos Estudiantiles y del Caribe y posteriormente logró una medalla histórica en el Campeonato Jolie en Venecia, lo que demuestra el gran nivel competitivo que está alcanzando”, explicó.

Preparación sólida para un evento histórico en Panamá

La participación en el Campeonato Centroamericano de Karate sirvió además como un importante termómetro competitivo para los atletas que representarán a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, evento que se realizará en el país y reunirá a los mejores talentos juveniles del continente.

Frías destacó que todos los atletas que integrarán la delegación panameña lograron subir al podio en el torneo disputado en Managua.

“Todos los atletas que nos van a representar en los Juegos Suramericanos lograron medalla en este campeonato, lo que nos deja muy satisfechos con el proceso de preparación”, afirmó.

El dirigente también subrayó que esta fue la primera vez que Panamá participa en este torneo con una delegación tan numerosa, incluyendo atletas desde sub-10 hasta categoría adulta, lo que refleja el crecimiento estructural del karate en el país.

Con estos resultados, el karate panameño llega con confianza y proyección a uno de los eventos deportivos más importantes que albergará el país en los próximos años: los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde Panamá buscará convertir este impulso competitivo en nuevas medallas frente a su público.