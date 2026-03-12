Christian Nodal: Lo acusan de plagio a Grupo Firme por su canción Incompatibles

Para muchos internautas, la estructura y el mensaje de ambas frases resultan demasiado similares , lo que ha alimentado las acusaciones de supuesto plagio musical .

El lanzamiento de “Incompatibles”, el más reciente sencillo del cantante mexicano Christian Nodal, ha generado una fuerte discusión en redes sociales.

La canción, que aborda el final de una relación amorosa, ha provocado acusaciones de plagio por parte de usuarios que aseguran encontrar similitudes con un tema de Grupo Firme.

El debate se centra en una frase del nuevo tema que muchos consideran demasiado cercana al concepto utilizado en Me pierdes por wey, una canción popular de la agrupación.

Aunque hasta el momento no existe ninguna denuncia legal, el tema se volvió tendencia en redes sociales, donde los seguidores comparan letras y estilos.

El fragmento que ha generado la mayor discusión aparece en el coro de “Incompatibles”, donde Nodal canta: “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”

La línea describe una actitud resignada frente al desamor, sugiriendo que la mejor manera de superar una ruptura es desahogarse y continuar con la vida.

Sin embargo, usuarios en internet rápidamente señalaron que la frase recuerda a una línea de la canción de Grupo Firme que dice: “una lloradita, una peda y la que siga”.

Para muchos internautas, la estructura y el mensaje de ambas frases resultan demasiado similares, lo que ha alimentado las acusaciones de supuesto plagio musical.

A pesar de las comparaciones, varios seguidores también han señalado que las narrativas emocionales de las canciones no son idénticas.

En “Incompatibles”, la historia gira en torno a una pareja que reconoce haber tenido sentimientos reales, pero acepta que la relación no puede continuar debido a sus diferencias. La canción plantea una despedida marcada por la resignación.

Por otro lado, en “Me pierdes por wey”, el protagonista adopta una postura más desafiante tras la ruptura. El mensaje principal es que la pérdida es de la otra persona y que el cantante no está dispuesto a mendigar amor ni tolerar humillaciones.

Esta diferencia de enfoque ha llevado a algunos fans a defender a Nodal, argumentando que una frase similar no necesariamente implica plagio, especialmente dentro del género de la música regional mexicana, donde ciertas expresiones son comunes.

La polémica ha provocado una avalancha de comentarios en plataformas como Instagram y X, donde los usuarios debaten sobre la originalidad del nuevo sencillo.

Entre las reacciones más comentadas se encuentran mensajes como: “Qué gran interpretación, ojalá no se vuelva a repetir”. “El talento sí se cancela”. “Te enamoras a los 15 días y te casas al mes, no pues qué chido”. “Eres el más odiado pero el más querido”. “Bueno pero mejor te hubieras sentado frente a una chimenea fumando y ya”.

Estos comentarios reflejan la división de opiniones entre los seguidores del cantante, ya que mientras algunos critican la canción, otros continúan apoyando su carrera musical.

En medio de la controversia, la cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, expresó públicamente su respaldo al artista.

A través de su canal de difusión, la intérprete destacó el lanzamiento del tema y también reveló un detalle sobre la producción.

“Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres”.

La cantante explicó además que su padre, el reconocido músico Pepe Aguilar, participó en el proyecto como productor.

“Digo mis dos hombres porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué cute fue verlos trabajar juntos”.

Sus declaraciones no solo reflejan apoyo familiar, sino que también generaron nuevas conversaciones entre los fans sobre la influencia de la dinastía Aguilar en el desarrollo del proyecto.

No es la primera vez que Christian Nodal se encuentra en el centro de la atención mediática. El cantante suele generar debate tanto por su música como por su vida personal, lo que lo mantiene constantemente en tendencia.

Mientras tanto, “Incompatibles” continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales, demostrando que, incluso en medio de la polémica, el artista sigue siendo una de las figuras más influyentes del regional mexicano.

Por ahora, las acusaciones de plagio permanecen en el terreno de la opinión pública, sin que exista una acción legal formal por parte de Grupo Firme.

La discusión, sin embargo, refleja cómo las redes sociales se han convertido en un tribunal inmediato para la música, donde cada nuevo lanzamiento es analizado minuciosamente por millones de oyentes.