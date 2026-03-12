Panther Boxing llevó a cabo un evento con boxeadores entre los 7 y 15 años de edad.

Panamá/La Academia Panther Boxing realizó una cartilla con jóvenes promesas del boxeo, en un evento que reunió a participantes de entre 7 y 15 años.

La actividad, organizada por la Academia Panther Boxing, presentó demostraciones de técnica, trabajo físico y desenvolvimiento dentro del ring por parte de los participantes, en una jornada dedicada al desarrollo del semillero del boxeo en Panamá.

Durante la cartilla se observó la participación de niños y adolescentes con edades entre 7 y 15 años, quienes realizaron ejercicios de técnica y combates de exhibición. El evento fue descrito como una oportunidad para que los jóvenes se enfoquen en el deporte y desarrollen disciplina y constancia.

En la actividad se destacó la intención de formar un semillero ante la falta de figuras en el boxeo. "No es fácil. Es una lucha muy dura", manifestó el entrenador y excampeón mundial Ricardo 'El Maestrito' Córdoba.

"Llevo cuatro peleas. Han sido las peleas más difíciles para mí, ya que llevo una gran disciplina y... y constancia de este deporte", manifestó uno de los boxeadores participantes.

Organizadores y asistentes señalaron la necesidad de apoyo de organizaciones del país para potenciar el trabajo con las nuevas generaciones y aumentar la base de boxeadores amateur.

La Academia Panther Boxing continuará con labores de formación del semillero del boxeo en Panamá y mantiene convocatoria y actividades orientadas a jóvenes de 7 a 15 años.

Información de David Salayandía (TVN Noticias)

