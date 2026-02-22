Panamá conquista el triangular de boxeo U19 y fortalece su semillero rumbo al ciclo olímpico 2026

Panamá/La ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro del boxeo olímpico juvenil tras la exitosa realización del Triangular U19, certamen que reunió a las selecciones de Panamá, El Salvador y Guatemala, consolidando el crecimiento del pugilismo regional y proyectando a las nuevas promesas del área centroamericana.

Durante dos intensas jornadas, el público disfrutó de combates de alto nivel técnico y gran espíritu deportivo, donde quedó evidenciado el avance del trabajo formativo en cada país. La delegación anfitriona fue protagonista al conquistar el medallero general, confirmando el buen momento que vive el boxeo panameño en categorías juveniles.

Las jornadas estuvieron engalanadas por distintas figuras del boxeo panameño, incluyendo a la gran leyenda Roberto "Manos de Piedra" Durán.

Panamá lidera el medallero

El equipo istmeño subió a lo más alto del podio gracias a las medallas de oro obtenidas por Joel Calvo (55 kg), Héctor Osorio (65 kg) y Juan Ríos (70 kg), quienes demostraron potencia, disciplina táctica y gran proyección internacional. Cada victoria fue el reflejo de una preparación enfocada en el alto rendimiento y en la construcción de un sólido semillero nacional.

Este Triangular U19 de boxeo olímpico no solo dejó resultados positivos en el plano competitivo, sino que también sirvió como plataforma de preparación para los atletas que representarán a Panamá en los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La competencia permitió evaluar estrategias, ajustar aspectos técnicos y fortalecer la experiencia internacional de los jóvenes pugilistas.

Integración y proyección olímpica

Más allá del cuadrilátero, el evento reforzó la integración deportiva centroamericana, promoviendo la hermandad entre federaciones y consolidando el compromiso conjunto con el desarrollo del boxeo juvenil. La participación de El Salvador y Guatemala aportó calidad y competitividad, elevando el nivel del torneo.

Al cierre del campeonato, quedó claro el firme propósito de las federaciones involucradas de seguir impulsando la formación de nuevos talentos dentro del ciclo olímpico, apuntando a que esta generación U19 sea protagonista en futuras citas internacionales.

La organización agradeció el respaldo de las federaciones invitadas, así como el apoyo de patrocinadores y colaboradores que hicieron posible este exitoso evento, que fortalece el presente y el futuro del boxeo olímpico en Panamá y Centroamérica.

Con información de Fedebop.

