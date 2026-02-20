Floyd Mayweather afirma que vuelve al boxeo profesional

El excampeón mundial ha realizado varias peleas de exhibición en los últimos años.

Estados Unidos/Floyd Mayweather anunció el viernes que está saliendo de su retiro y regresará al boxeo profesional después de su pelea de exhibición con Mike Tyson esta primavera.

El excampeón mundial de varias categorías se retiró del boxeo en 2017, invicto en 50 peleas, aunque ha aparecido en varios combates de exhibición desde entonces.

"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo", dijo Mayweather, de 48 años, en una declaración escrita a ESPN.

"Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande, tendrá una audiencia de transmisión global más grande y generará más dinero con cada evento, que mis eventos", agregó.

- Acuerdo exclusivo para su regreso -

Mayweather firmó un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports que comenzará a regir después de su pelea con Tyson, aún sin fecha.

Una primera pelea profesional está programada tentativamente para este verano, contra un rival por anunciar. Los detalles se revelarán "en las próximas semanas", según el comunicado.

La última pelea profesional de Mayweather fue en 2017 contra la estrella de artes marciales mixtas (UFC) Conor McGregor.

Ha seguido apareciendo en exhibiciones, incluida una victoria sobre John Gotti III en México en agosto de 2024, así como peleas con estrellas de realities de televisión y luchadores de YouTube.

Apodado "Money" (Dinero), Mayweather fue alguna vez el deportista mejor pagado del mundo, con ganancias de 300 millones de dólares en 2015, según Forbes.

- Rey libra por libra -

En su apogeo, fue ampliamente considerado el rey libra por libra del boxeo, dominando el peso welter durante más de una década.

A pesar de su éxito, Mayweather ha sido durante mucho tiempo una figura controvertida. A menudo fue criticado por un estilo demasiado defensivo y algunos lo acusaron de esquivar a los oponentes más peligrosos simplemente para embellecer su historial.

Mayweather también pasó un tiempo en prisión por uno de una serie de incidentes de violencia doméstica.

Pero su condición física suprema, su ética de trabajo, su estado atlético y su inteligencia para boxear le valieron el respeto de sus colegas en el ring.

El medio especializado Ring Magazine informó recientemente que la pelea de exhibición de Mayweather contra Tyson tendrá lugar el 25 de abril en el Congo, aunque ni la fecha ni el lugar han sido confirmados oficialmente.

"Iron Mike" Tyson, de 59 años, apareció por última vez en el encordado en una derrota ante el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en noviembre de 2024 en Texas.

Tyson apenas dio un puñetazo en esa pelea auspiciada por Netflix, que fue vista por una multitud en vivo de alrededor de 70.000 espectadores y se estima que millones más la sintonizaron en todo el mundo.

